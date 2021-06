Dragon Age 4, demo in arrivo? Scoperti file su PlayStation Store

Potrebbero arrivare presto delle importanti novità legate a Dragon Age 4, l’ultimo capitolo della saga di giochi di ruolo ideata da BioWare.

Lo sviluppo del quarto titolo della serie, che dovrebbe essere un sequel di Dragon Age Inquisition, è andato avanti da molto tempo e solo di recente abbiamo saputo che la produzione sta procedendo regolarmente.

Il titolo è stato infatti presentato con un breve teaser trailer ai The Game Awards dello scorso anno, che pur non avendo svelato molto è servito a dare ai fan la certezza che BioWare sta lavorando al gioco.

Al momento sappiamo però che la storia del quarto capitolo dovrebbe essere ambientata nell’Impero Tevinter, luogo in cui vengono adorati gli Antichi Dei.

Su PlayStation Store sono stati trovati file alpha di Dragon Age 4.

Come riportato da GamesRadar+, presto potremmo non solo riuscire ad avere ulteriori notizie in arrivo sul misterioso sequel di Dragon Age Inquisition, ma dovremmo addirittura essere in grado di provare una versione dimostrativa.

Il sempre attivo account Twitter PlayStation Game Size ha infatti scoperto che sullo Store di Sony sono stati caricati dei file alpha relativi proprio a Dragon Age 4.

Non solo, ma pare che Electronic Arts intenda rilasciare questa versione sullo store a luglio, prima che si svolga ufficialmente l’evento EA Play.

🚨 Looks Like EA Release A Alpha Version From Dragon Age IV in July (Before EA Play Event) 🤔 🟪 #DragonAge pic.twitter.com/VdvcgiLyi3 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 22, 2021

Al momento non sappiamo come dovrebbe essere strutturato questo test alpha o se sarà pubblico, ma questo reveal rappresenterebbe la prova che presto dovremmo essere in grado di scoprire ulteriori novità su questa produzione.

Vista il periodo indicato per i file alpha, a questo punto sembrerebbe praticamente confermata la presenza di Dragon Age 4 all’EA Play di luglio: naturalmente vi terremo aggiornati non appena emergeranno novità ufficiali da parte dei diretti interessati.

La produzione sembrava essere a rischio dopo l’addio di due figure di spicco da BioWare, ma attualmente non sembrano dunque esserci stati particolari rallentamenti.

Sappiamo inoltre che Dragon Age 4 sarà esclusivamente in single player: una decisione probabilmente presa dopo aver assistito al flop di Anthem.

Dato che lo sviluppo è andato avanti durante il periodo della pandemia, il team di BioWare è stato costretto a lavorare al quarto capitolo da remoto per gran parte del tempo.