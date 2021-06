PlayStation Store, nuovi sconti su giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro

Su PlayStation Store sono stati svelati nuovi sconti per gli utenti PS5 e PS4, con tanti imperdibili titoli del catalogo che per un periodo limitato saranno disponibili a meno di 20 euro l’uno.

Si tratta dunque di un’occasione imperdibile per poter risparmiare sul moltissimi prodotti: non sarà necessario essere abbonati a PlayStation Plus, dato che la promozione è accessibile a tutti gli utenti.

Le offerte sono dunque diverse da quelle relative ai saldi di metà anno, attualmente in corso e che permettono di risparmiare su molti big disponibili su console PlayStation.

Ricordiamo inoltre che un’altra grande produzione uscita molto recentemente è stata scelta come la nuova offerta settimanale: un titolo che gli appassionati non dovrebbero farsi scappare.

Tra i titoli attualmente in offerta è impossibile non menzionare The Witcher 3 Wild Hunt, il capolavoro realizzato da CD Projekt e la conclusione della trilogia videoludica dedicata a Geralt: questo titolo è infatti disponibile all’imperdibile prezzo di 5,99€ grazie allo sconto dell’80% sul prezzo finale.

Gli utenti PS5 potrebbero inoltre essere interessati a Mortal Shell Enhanced Edition, lo spietato e profondo action RPG ottimizzato per la next-gen e disponibile a meno di 20€ con lo sconto del 35%.

Segnaliamo inoltre la disponibilità di due DLC di titoli disponibili in esclusiva PlayStation molto apprezzati: parliamo naturalmente di Bloodborne The Old Hunters e di Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds, entrambi in offerta a meno di 10€ l’uno.

Di seguito vi proponiamo dunque una nostra piccola selezione dei tanti giochi per PS5 e PS4 disponibili in offerta a meno di 20€:

The Witcher 3: Wild Hunt

Mortal Shell: Enhanced Edition PS5 & PS4

Bloodborne: The Old Hunters

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Call of Duty Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Need for Speed Payback

LittleBigPlanet 3

Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor

Star Wars Battlefront Edizione Definitiva

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition

Saints Row IV: Re-Elected

The Order: 1886

The Evil Within

Killzone Shadow Fall

inFamous First Light

Questi sono solo alcuni dei molti titoli su PlayStation Store attualmente in offerta a cifre irrisorie: suggeriamo dunque di consultare la lista completa cliccando qui.

Vi ricordiamo che avete circa due settimane di tempo per poter approfittare di queste promozioni: le offerte termineranno infatti l’8 luglio 2021.

Sul PlayStation Store sono stati inoltre scovati alcuni file alpha relativi a Dragon Age 4, il che suggerirebbero una possibile versione demo in arrivo.

Ricordiamo inoltre che da adesso potrete acquistare anche una copia digitale per PlayStation di Cyberpunk 2077, tornato ufficialmente sullo store dopo tanti mesi di assenza.

Se volete risparmiare ancora di più sui vostri prossimi giochi preferiti, vi ricordiamo che sono ufficialmente partiti anche i saldi estivi di Steam, con sconti fino al 90% su tantissimi grandi franchise.