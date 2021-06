PlayStation Store, offerte del weekend su esclusive PS5: c’è già Returnal

Sony ha lanciato una nuova ondata di offerte su PlayStation Store con una durata molto limitata e dedicate alle esclusive PS5.

Tra le caratteristiche principali dei titoli PS5, scontate abbastanza di rado in questa fase, troviamo sicuramente il controller DualSense.

Su PlayStation Store sono attualmente attive diverse promozioni, tra cui quelle con le offerte di metà anno.

Allo stesso tempo, ancora per qualche giorno, potete trovare l’offerta della settimana su un amato prodotto uscito da poco per PS4.

Intanto, le offerte del weekend costituiscono una rara occasione di acquistare le esclusive first-party PlayStation ad un prezzo scontato.

In particolare, fanno parte dell’elenco degli scontati:

Demon’s Souls

Spider-Man Miles Morales (PS4 e PS5)

Returnal

Sackboy Una Grande Avventura

Nioh 2 Remastered

Nioh Remastered

Nioh Collection

Destruction AllStars

Gli sconti sono compresi tra il 22% e il 33%, non percentuali bulgare, ma di certo un buon segno se consideriamo che questi titoli sono disponibili da poco.

Tra i giochi coinvolti spicca Returnal, che è arrivato nei negozi letteralmente da appena due mesi ed è già oggetto di un (piccolo) taglio.

In tutti i casi, è bene ricordarlo, abbiamo giochi che supportano appieno le funzionalità next-gen del controller DualSense.

Fra i nuovi arrivati nei saldi, invece, anche Nioh Collection, con le edizioni rimasterizzate dei due soulslike.

Un buon modo per allenarsi in vista del prossimo titolo di Team Ninja, il già molto discusso Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

E di certo, in tema di esperienze probanti, il roguelite di Housemarque non ha molto da invidiare, come sottolineato nella nostra recensione di Returnal.

La storia di Destruction AllStars (qui proposto in versione Deluxe) è invece diametralmente opposta, ed è partita da PlayStation Plus.