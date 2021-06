PlayStation Store, saldi sugli indie (anche PS5): Oddworld, Disco Elysium

Sony ha lanciato una nuova ondata di sconti su PlayStation Store, che coinvolgono i cosiddetti PlayStation Indies.

Gli sconti arrivano a pochi giorni dalla pubblicazione dei titoli gratuiti su PlayStation Plus, il servizio in abbonamento della casa giapponese.

Su PS Plus sono arrivati infatti tre nuovi titoli, con la consueta alternanza tra PS4 (due) e PS5 (uno) cui abbiamo assistito in questo avvio di generazione.

In tema abbonamenti, è il caso di ricordarvi che trovate, nei giorni dei Days of Play, sia PS Plus che Now a prezzi scontati su PlayStation Store.

PlayStation Store ha messo sul piatto per questo fine settimana una nuova ricca promozione, che riguarda i PlayStation Indies.

Su alcuni prodotti è possibile accedere ad uno sconto aggiuntivo nel caso si sia abbonati a PlayStation Plus.

La selezione comprende produzioni alquanto recenti, che non a caso sono disponibili anche in versioni native per PS5.

Tra queste spiccano Disco Elysium: The Final Cut, l’edizione console di uno dei migliori RPG in circolazione, e Oddworld Soulstorm, ritorno dell’amata serie platform.

Oltre ai due summenzionati, troviamo pure:

Hellblade Senua’s Sacrifice

Outlast 1 e 2

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Undertale

Blair Witch

Generation Zero

Narita Boy

Outward

Ashen

Dead Cells

The Pathless

Visage

The Wolf Among Us

Brothers A Tale of Two Sons

Bloodstained Ritual of the Night

Gris

Risk of Rain 2

Desperados III

Daymare 1998

Spelunky 2

The Last Campfire

My Friend Pedro

Darkest Dungeon

Kentucky Route Zero: TV Edition

Abzu

Cloudpunk

Shady Part of Me

The Talos Principle

Return of the Obra Dinn

Hyper Light Drifter

Ruiner

Donut County

The Messenger

La lista completa è davvero lunga e potremmo continuare in eterno, ma questi sono gli assolutamente imprescindibili per rapporto qualità (altissima) e prezzo.

Scorrendo ulteriormente nelle 53 pagine di offerte a base di indie su PlayStation Store potrete trovare di sicuro altre perle con cui passare un weekend piacevole.

La promozione terminerà il 10 giugno, quindi avete poco meno di una settimana per approfittare degli sconti.

Se invece preferite le produzioni blockbuster, la promozione Days of Play è ancora in corso e comprende i primi sconti sulle esclusive PS5.

Spostando il focus su PC, invece, potete approfittare del nuovo giveaway annunciato ieri da Epic Games Store per riscattare un nuovo gioco gratuitamente.

Senza costi aggiuntivi rispetto all’abbonamento a Xbox Live Gold, i giocatori su Xbox possono infine approfittare di un nuovo tris di titoli gratis per il fine settimana.