Epic Games Store, svelato il nuovo gioco gratis: è un post-apocalittico

Epic Games Store ha annunciato il nuovo gioco gratis disponibile da questa settimana, togliendo il velo al suo terzo giveaway “misterioso” primaverile.

Come ormai saprete a memoria, il negozio online dei creatori di Fortnite permette di riscattare uno o più titoli alla settimana in via totalmente gratuita.

L’unico requisito per accedere al giveaway attivo ormai dal 2018 è avere un account su Epic Games Store, anch’esso completamente gratuito.

La scorsa settimana era stato il turno di Among Us, secondo dei giochi misteriosi che sono stati regalati agli utenti su PC in questo ruolino di giochi gratis e misteri.

NBA 2K21 è stato disponibile per sette giorni, prima di essere seguito dal fenomeno pop multiplayer, ed è stato rimosso per fare spazio ad un’altra new entry.

Adesso, possiamo finalmente scoprire di che si tratta. Il gioco gratis in questione è:

«Frostpunk è il primo gioco di sopravvivenza di una società. Come leader dell’ultima città al mondo, dovrai occuparti dei cittadini e delle infrastrutture per fare sopravvivere la società. Quali decisioni prenderai quando arriverai al limite? Chi diventerai?»

Il titolo gratis sarà disponibile da oggi 3 giugno fino al 10 giugno, alle ore 17:00, quando verrà sostituito da un’altra scelta sempre gratis e sempre per PC.

La prossima scelta sarà ancora una volta un gioco misterioso, che verrà presentato direttamente giovedì 10 giugno.

Il prossimo nuovo ingresso mantiene la tradizione delle ultime settimane, dove i titoli misteriosi sono attesi come big per la piattaforma.

Restano per ora attivi i saldi delle Mega Offerte, che vi offrono anche un coupon per ottenere ulteriori sconti da 10 euro.

Siete a caccia di altri giveaway? Il vostro abbonamento ad Amazon Prime vi consentirà di ottenere più di cinque giochi gratis a maggio.

In aggiunta, per festeggiare la presentazione imminente del nuovo capitolo, potete portarvi a casa senza alcun costo uno dei Battlefield più amati.

Sulle console di Sony sono disponibili anche altre occasioni di risparmio, con tanti sconti della linea Days of Play.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.