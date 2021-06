PS Plus, abbonamento annuale in sconto (e non solo) con Days of Play

L’iniziativa Days of Play continua ad aggiungere nuove offerte, tra cui quella pubblicata oggi relativa all’abbonamento annuale a PS Plus.

PlayStation Plus è la sottoscrizione che vi consente di giocare online titoli come il recente Outriders e tutti gli altri multiplayer che richiedono una connessione.

È vero che in molti, come dimostrano le statistiche di Sony, non utilizzato il servizio per i titoli online ma puntano direttamente i giochi “gratuiti”.

E, a tal proposito, sono arrivati giusto stamattina i giochi inclusi nell’abbonamento a giugno, che comprendono un titolo fin dal suo day one.

In virtù delle offerte Days of Play, l’abbonamento a PS Plus è scontato su PlayStation Store del 25% fino alle ore 10:00 del 10 giugno.

Con questa promozione, potete ottenere un abbonamento di un anno alla cifra di 44,99 euro anziché ai canonici 59,99 euro.

Va riconosciuto che le ultime esclusive PS5 non prevedono il multiplayer online, come nel caso di Returnal, ma sicuramente questo taglio di prezzo è piuttosto allettante.

Non si tratta della sola promozione per quanto riguarda i servizi della casa giapponese, che comprendono anche PlayStation Now.

PS Now è ora proposto al prezzo di 19,99 euro anziché 24,99 euro nella formula trimestrale, e a 44,99 euro in luogo dei tradizionali 59,99 euro in quella annuale.

Una buona occasione se pensiamo alla lineup appena sfornata, che comprende uno degli action RPG più amati dell’ultima generazione.

PlayStation Now ha ricevuto da pochissimo un upgrade per lo streaming a 1080p, e questa potrebbe essere l’occasione ideale per testarlo.

Lato PS Plus, le cose non vanno di certo peggio: gli abbonati hanno appena ricevuto un bonus molto interessante al di là del gioco online e dei titoli mensili.

Potrebbe non trattarsi della sola sorpresa imminente per gli appassionati: Sony starebbe pensando di ampliare l’offerta per gli abbonati in una modalità già in fase di test.