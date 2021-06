Steam, svelati i saldi estivi: sconti fino al 90% su tanti grandi franchise

Steam ha da poco dato il via agli attesissimi saldi estivi sul proprio store, le offerte dell’estate che permetteranno agli utenti di risparmiare cifre incredibili su tantissimi prodotti.

Gli utenti PC potranno dunque risparmiare cifre importanti su tanti videogiochi tripla-A e non solo, come ad esempio Red Dead Redemption 2, il capolavoro western di Rockstar Games disponibile con il 33% di sconto.

La data trapelata negli scorsi giorni è stata dunque confermata, avvicinando la durata dei saldi estivi di quest’anno a quanto accaduto già durante lo scorso anno.

Recentemente Steam ha anche regalato gratuitamente ai propri utenti uno storico FPS tattico, ma la promozione è terminata solo ieri sera.

Tantissimi franchise in offerta nei saldi estivi di Steam!

Tra i saldi estivi di Steam segnaliamo l’offerta dedicata a Half Life Alyx, il capolavoro in VR realizzato da Valve e che ha rappresentato un ritorno in grande stile della storica saga, disponibile con il 40% di sconto.

In evidenza è possibile notare anche Halo The Master Chief Collection, la raccolta con tutti i capitoli della serie, e l’eccezionale Monster Hunter World, entrambi disponibili a meno di 20€ l’uno.

Inoltre, sono presenti grandi sconti fino al 90% su moltissimi franchise, tra i quali segnaliamo, solo per fare alcuni esempi, Devil May Cry, Metal Gear Solid, Mass Effect, The Witcher, Assassin’s Creed e Dark Souls.

Di seguito vi lasceremo una nostra selezione con alcuni dei franchise più popolari attualmente in offerta su Steam, ma sono solo una piccola parte dei tanti giochi scontati sullo store:

Wolfenstein

Devil May Cry

Metal Gear Solid

Mass Effect

Dragon Age

Hitman

Dark Souls

Assassin’s Creed

Grand Theft Auto

The Elder Scrolls

Final Fantasy

Halo

Battlefield

The Witcher

Doom

Resident Evil

Vi consigliamo di consultare voi stessi la lista completa di tutti i giochi ed i franchise in offerta tramite la home page dello store: potrete trovare grandi produzioni e titoli indie a prezzi davvero imperdibili.

I saldi estivi saranno disponibili online fino all’8 luglio 2021 alle ore 19.00: avete dunque circa due settimane di tempo per poter decidere quali prodotti aggiungere alla vostra collezione.

Tra i vari titoli attualmente in offerta è stata rinnovata anche la promozione su un’esclusiva Xbox, protagonista delle follie di metà settimana.

Sono inoltre ancora valide le offerte della settimana, che vi permetteranno di ottenere molti titoli ad un prezzo inferiore a 50 centesimi l’uno.

Nel frattempo, vi ricordiamo che su Epic Games Store sono già disponibili i nuovi giochi gratis: con l’occasione è stato svelato anche quale sarà il prossimo titolo offerto agli utenti.