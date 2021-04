PlayStation Store, i più scaricati di marzo (con sorpresa sul podio)

Sony ha rivelato i giochi più scaricati di marzo su PlayStation Store, e c’è una sorpresa sul podio in Europa.

Le buone notizie non finiscono qui, a proposito del negozio online della casa giapponese, dal momento che sono ora in corso le offerte di primavera.

Non soltanto belle novità, purtroppo, con tante polemiche destate da PlayStation Store a proposito della chiusura sulle piattaforme legacy PSP, PS3 e PS Vita.

Quanto alle attività registrate nel mese di marzo, invece, abbiamo un’inatteso terzo posto per It Takes Two tra i titoli per PS5.

Il nuovo gioco cooperativo di Josef Fares, che abbiamo intervistato poche settimane fa, ha conquistato il cuore dei giocatori del Vecchio Continente, guadagnandosi il podio (e finendo quarto negli Stati Uniti e in Canada).

Gli utenti su PlayStation 5 sembrano dunque aver premiato la creatività del gioco e l’ecletticità del suo creatore, fondatore del team indipendente Hazelight pubblicato da EA Originals.

Questa la classifica completa su PS5 per quanto riguarda l’Europa:

USA / Canada Europa 1 Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 2 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Black Ops Cold War 3 NBA 2K21 It Takes Two 4 It Takes Two Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 5 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 6 Assassin’s Creed Valhalla Crash Bandicoot 4: It’s About Time 7 Crash Bandicoot 4: It’s About Time Assassin’s Creed Valhalla 8 Demon’s Souls WRC 9 FIA World Rally Championship 9 FIFA 21 Mortal Kombat 11 10 Watch Dogs: Legion Demon’s Souls 11 Mortal Kombat 11 Disco Elysium – The Final Cut 12 Madden NFL 21 Watch Dogs: Legion 13 Disco Elysium – The Final Cut NBA 2K21 14 Hitman 3 Hitman 3 15 Sackboy: A Big Adventure Sackboy: A Big Adventure 16 Dead by Daylight: Special Edition Immortals Fenyx Rising 17 Immortals Fenyx Rising Mortal Shell: Enhanced Edition 18 Yakuza: Like a Dragon Borderlands 3 19 Godfall Dead by Daylight: Special Edition 20 Borderlands 3 vYakuza: Like a Dragon

Nonostante sia uscito molto in là nel mese, si è guadagnato un piazzamento nella top 20 pure la versione console di Disco Elysium, l’acclamato e criptico gioco di ruolo.

La graduatoria è lievemente diversa tenendo in conto la sola PS4, come svelato da PlayStation Blog, con Minecraft in testa, seguito da Call of Duty Black Ops Cold War e GTA V.

Quanto alla realtà virtuale di Sony, che avrà presto un erede con PlayStation VR 2, Beat Saber, Job Simulator e Superhot VR mettono al contrario d’accordo entrambi i territori.

Tra i free-to-play, invece, Fortnite torna a regolare Rocket League e Call of Duty Warzone a prescindere dalla piattaforma.

A proposito di giochi multipiattaforma, è bene ricordare che i saldi di primavera hanno una sezione dedicata e potete approfittare di ghiotti saldi a tema su PlayStation Store.

Restando sempre in argomento sconti, infine, potete portarvi a casa anche numerosi titoli ad un prezzo inferiore ai 20 euro.