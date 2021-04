PlayStation Store, sconti di primavera: giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro

Ieri sono partiti ufficialmente gli sconti di primavera sul PlayStation Store, la promozione esclusiva che consente di risparmiare fino al 75% su tantissimi giochi PS5 e PS4.

Vi avevamo già riportato un elenco di alcune delle migliori offerte attualmente disponibili grazie a questi saldi, ma oggi vogliamo segnalarvi la disponibilità di tanti giochi in offerta a meno di 20 euro.

I giocatori hanno dunque la possibilità di recuperare tantissimi prodotti molto interessanti a prezzi vantaggiosi: una vera occasione da non perdere.

Sono presenti anche titoli giocabili su PlayStation 5, tra cui segnaliamo ai nostri utenti Borderlands 3 e Mortal Kombat 11.

Altri saldi che i giocatori dovrebbero prendere in seria considerazione sono quelli relativi ai prodotti disponibili su PlayStation 4, che includono giochi eccezionali come, per esempio, Grand Theft Auto V, Devil May Cry 5 e The Witcher 3 Game of the Year.

Di seguito, vi elenchiamo una nostra scelta degli innumerevoli giochi che potete trovare in offerta sul PlayStation Store:

Potete consultare voi stessi la lista completa di giochi scontati a meno di 20 euro cliccando qui e scorrendo le varie pagine.

Vi ricordiamo che queste offerte dureranno fino al 15 aprile: consigliamo dunque di approfittare di questi prezzi il prima possibile.

Ieri sono stati inoltre annunciati i nuovi giochi di PlayStation Plus, che a breve saranno disponibili per tutti gli abbonati al servizio.

Una lista che era già stata anticipata nella mattinata grazie ad un leak che si è poi rivelato corretto.