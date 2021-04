PlayStation Store, in offerta i giochi più venduti: c’è Ghost of Tsushima

Sul PlayStation Store proseguono gli sconti di primavera, con tantissime offerte sui videogiochi più venduti e apprezzati su PS4 e PS5.

Dopo avervi segnalato l’inizio della promozione con alcune delle nostre scelte, oggi vi proponiamo gli sconti sui giochi più venduti sullo store ed i più apprezzati dagli utenti PlayStation.

Tra i tanti titoli in offerta segnaliamo Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo della serie open world a tema vichingo, e FIFA 21, l’episodio calcistico di quest’anno entrambi disponibili in bundle appositi per poter essere giocati sia su PS4 che su PS5.

Non possiamo però non menzionare The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima, gli ultimi capolavori esclusivi della scorsa generazione.

Proseguono gli sconti di primavera sul PlayStation Store!

Potrete dunque recuperare grandissimi giochi con sconti che possono arrivare fino all’80%, di cui vi proponiamo una nostra piccola selezione:

Se siete interessati a consultare l’elenco completo dei giochi più venduti in offerta sul PlayStation Store, potete farlo seguendo questo indirizzo e scorrendo le varie pagine.

Vi ricordiamo che questi saldi termineranno il 15 aprile: avete dunque ancora pochi giorni per poterne approfittare.

Se volete risparmiare il più possibile, non dimenticatevi di consultare anche i giochi attualmente in offerta a meno di 20 euro.

Se invece volete giocare insieme ai vostri amici, sono ancora disponibili saldi sui migliori titoli multiplayer dello store PlayStation.

Nel frattempo, Sony sta lavorando alla chiusura degli store PS3, PSP e PS Vita: purtroppo sono davvero tanti i prodotti che lasceranno gli store di Sony e, a causa di questo, alcuni potrebbero anche diventare esclusive Xbox.