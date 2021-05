PlayStation Store, i giochi PS4 e PS5 più scaricati ad aprile: c’è Returnal?

Sony ha svelato la classifica dei giochi più scaricati per PS4 e PS5 ad aprile su PlayStation Store, il suo negozio online ufficiale.

Aprile è stato il mese di Returnal, la prima grande esclusiva PlayStation del 2021 realizzata dalla software house finlandese Housemarque.

Returnal ha raccolto consensi molto positivi sotto il punto di vista della critica, come testimoniato dalla nostra video recensione.

Tuttavia, c’era grande curiosità per il riscontro di pubblico, in particolare dopo le discussioni relative al suo particolare approccio ai salvataggi.

La classifica del mese di aprile su PS5 vede dominare in Europa un classico della stagione videoludica, lo sportivo di Electronic Arts FIFA 21.

Un dominio confermato dalla graduatoria pubblicata lo scorso marzo, in cui EA Sports aveva già visto la sua simulazione in testa.

Negli Stati Uniti e in Canada, a primeggiare su PlayStation Store è stato invece MLB The Show 21, un altro sportivo ma chiaramente orientato alla platea locale affamata di baseball.

MLB The Show 21 è stato il primo capitolo della serie ad arrivare non solo su piattaforme PlayStation ma anche su Xbox Game Pass.

Quanto a Returnal, il roguelike di Housemarque è rimasto fuori dal podio in Europa, piazzandosi comunque ad un ottimo quarto posto.

In Nord America, invece, il traguardo del terzo posto è stato raggiunto nonostante la concorrenza e nonostante l’uscita fissata soltanto al 30 aprile, ultimo giorno del mese.

Ottimi risultati per Outriders (secondo posto in entrambi i territori) e It Takes Two, che si è piazzato terzo in Europa e quinto negli States/in Canada.

US/Canada – Europa

1 MLB The Show 21 FIFA 21 2 Outriders Outriders 3 Returnal It Takes Two 4 Mortal Kombat 11 Returnal 5 It Takes Two Call of Duty: Black Ops Cold War 6 Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla 7 FIFA 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 8 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Mortal Kombat 11 9 NBA 2K21 Marvel’s Avengers 10 Madden NFL 21 Disco Elysium – The Final Cut 11 Marvel’s Avengers Hitman 3 12 Assassin’s Creed Valhalla NBA 2K21 13 Disco Elysium – The Final Cut Dirt 5 14 Hitman 3 Demon’s Souls 15 Demon’s Souls Watch Dogs: Legion 16 Borderlands 3 Borderlands 3 17 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 No Man’s Sky 18 Godfall Immortals Fenyx Rising 19 No Man’s Sky Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 20 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege MLB The Show 21

Su PS4, MLB The Show 21 mantiene il primato in Nord America, mentre per quanto riguarda l’Europa la vetta viene conquistata da GTA V su PlayStation Store.

FIFA 21 e F1 2020 chiudono il podio europeo (contro GTA V e Call of Duty Black Ops Cold War), confermando il periodo d’oro per gli sportivi sulle console firmate Sony.

Curioso il caso di Outriders su PlayStation 4, dove è si è proposto al quarto posto in Nord America e soltanto quindicesimo in Europa.

Triste invece la performance di Nier Replicant ver.1.22474487139…: il remaster del classico di Yoko Taro è arrivato soltanto quindicesimo in Nord America, non arrivando neppure tra i primi 20 in Europa.

Notizia in controtendenza rispetto alle prestazioni del titolo in Italia, dove il ritorno di Nier è stato salutato con un sorprendente primo posto.

Tra i lanci più apprezzati su PS5, dunque, troviamo Outriders, il nuovo shooter di People Can Fly di cui abbiamo sottolineato pregi e difetti nella nostra video recensione.

Lo stesso dicasi di It Takes Two di Josef Fares, uno strampalato titolo esclusivamente co-op con una commedia sull’amore e sul divertimento.