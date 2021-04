Outriders ibrida Gears of War e Destiny su PS5

In un filone affollato come quello dei loot game, trovare la propria identità e spiccare è diventato qualcosa di estremamente difficile, e ogni qual volta un nuovo player si affacci sulla scena la corsa è subito a capire con quale dei suoi diretti predecessori poterlo paragonare. Gli accostamenti si fanno mano a mano più fantasiosi col passare del tempo, con i tentativi dei singoli sviluppatori di trovare l’originalità e simultaneamente il divertimento a suon di ispirazioni extra-service game.

Talvolta, questi accostamenti sono più forzati (un caso recente è Marvel’s Avengers, per restare nella scuderia di Square Enix), mentre in altre circostanze suonano quasi familiari: Outriders, ad esempio, ha un feeling molto vicino a quello dei primi Gears of War, e la cosa non stupisce visto che porta la firma di People Can Fly – il team di sviluppo dietro lo spin-off dell’era Xbox 360 Judgment.

Ovviamente, le ispirazioni non bastano: mai come adesso, in un momento in cui (nonostante le apparenze) piovono sui giocatori decine di titoli spesso simili tra loro, servono idee chiari e lungimiranti, e da questo punto di vista – complice l’esperienza di Avengers – Outriders ha sempre dato l’idea di poter faticare un po’.

Parliamo di un progetto nato per essere un shooter RPG story-driven single-player e cooperativo, ma che ha scritto “GaaS” dappertutto, fosse anche solo nella mera forma, e questo ha generato una certa confusione nella community dei videogiocatori: chi si aspettava un single-player ne è rimasto a distanza perché lo vedeva, appunto, service game; chi voleva un endgame eterno ha professato cautela di fronte ai proclami di People Can Fly che sarebbe stato un prodotto fatto e finito.

Un pianeta ospitale, sembrerebbe...

In questo primo approccio proveremo a chiarire alcuni degli aspetti emersi nella decina di ore iniziali, in attesa della nostra recensione che fugherà tutti i dubbi una volta finita la storia e avviato qualunque cosa ci sia alla sua conclusione.

Gears incontra Destiny

La software house polacca, nota per aver messo la firma su Bulletstorm, ha adoperato cifre immediatamente distinguibili, in primis quella di Gears of War; questa è la ragione principale per cui, se vedendo qualche gameplay di Outriders avrete sollevato un sopracciglio o entrambi, la massima rassicurazione che possiamo farvi è che, sì, sparare in questo gioco è divertente – molto divertente.

In questa fase iniziale, abbiamo goduto di un sistema di copertura tipico del franchise ora in mano a The Coalition, che conferisce un tocco tattico all’azione; non siamo dalle parti di The Division, dove in pratica ogni scontro è una sorta di puzzle game, ma abbiamo un ritmo molto più veloce e vicino alla freneticità delle battaglie di Destiny.

A proposito di Destiny...

Rispetto a Gears, il cover system è però tecnicamente più grezzo (al pari di alcune animazioni un po’ troppo leggere), e spesso, soprattutto nelle battute d’avvio della vostra esperienza, faticherete a centrare il riparo giusto o persino semplicemente a staccarvene; qualche incertezza che, sebbene potrebbe sembrare veniale, ci ha già condannato in più di una circostanza al game over perché ci siamo esposti senza volerlo al fuoco avverso in campo aperto, e lo stesso dicasi di quando ci siamo incastrati nei nemici perché chiusi in un angolo e incapaci di superarli per metterci al sicuro.

Ciò detto, il feeling delle armi è soddisfacente e, se siete amanti degli sparatutto in terza persona, avrete pane per i vostri denti grazie a incontri ad ondate piuttosto lunghi e nemici (per ora, almeno) non troppo “spugna” in grado di assorbire ore di proiettili. Per sua stessa natura, è un pelo ripetitivo ma lo studio europeo ha messo in funzione alcuni meccanismi per aggirare una problematica tipica del genere, in primis proponendo un livello di sfida bello frizzante (e altamente personalizzabile) che ti spinge ad essere continuamente in moto e in qualche caso ad analizzare per bene il punto da cui dare il là alle sparatorie.

Stiamo iniziando ad incontrare le prime creature 'inquietanti'...

Di fatto, Outriders vi vuole sempre in movimento ed è un obiettivo che riesce a raggiungere in almeno quattro mosse, a cominciare dalle coperture distruttibili che vi toglieranno in più di una situazione il riparo che vi eravate prefigurati come ideale per vincere uno scontro. Inoltre, non appena resterete ancorati ad una zona per troppo tempo, vi ritroverete accerchiati da un fascio rosso di luce: ciò vorrà dire che i nemici vi avranno lanciato una granata per stanarvi e dovrete sloggiare al più presto per non fare boom; frequentemente, vedrete dei nemici dropparne non appena andranno al tappeto.

In aggiunta, il “bestiario” degli avversari ci è parso alquanto ampio e ce n’è perlomeno un paio che vi spingerà a spostarvi di continuo, poiché avrete nemici velocissimi e aggressivi che non cercheranno coperture ma vi verranno subito addosso, oppure tank lenti nell’avvicinarsi eppure inesorabili, noncuranti del piombo che gli rovescerete contro. Infine, l’aspetto più originale e forse importante del lotto: le abilità.

... Non che quelle umanoidi siano da meno.

Per la nostra run abbiamo optato per un Piromante (una delle quattro classi insieme al Tecnomante, lunga distanza, supporto e gadget; Mistificatore, corta distanza, mordi e fuggi, maestro dello spazio-tempo; Distruttore, corta distanza, coriaceo, non fugge dai pericoli), abile nella media distanza ed evocatore a base di fuoco. Naturalmente, in tempo per la recensione le proveremo tutte, ma il primo aspetto che ci è venuto in mente è che con ogni probabilità noi le abilità non l’avremmo neanche usate, presi com’eravamo dalle meccaniche da sparatutto già di per sé abbastanza profonde.

Tuttavia, People Can Fly ha adottato uno stratagemma intelligente per far sì che i giocatori non ignorassero le abilità “magiche” dei personaggi, personalizzabili liberamente in tre sottoclassi, ognuna dalla propria inclinazione (il Piromante può andare per la salute e gli attacchi di fuoco, o per lo shooting oppure per la potenza magica; noi abbiamo scelto la seconda): usare le magie è infatti l’unico modo per curarsi, con questa classe, per cui volente o nolente devi ricordare assolutamente di utilizzarle. Del resto, non farlo sarebbe stato un po’ un peccato, visto che alcune sono piuttosto ispirate – vedi Bomba Termica, che colpisce un nemico innestandogli una bomba ad orologeria che fa enormi danni radiali, o Fiamme Divoratrici.

Una copertura pericolosamente fragile.

Per quanto riguarda la componente del loot, valuteremo col tempo se riuscirà a rimanere rilevante per tutta la durata del gioco. In questo momento, abbiamo da poco trovato un fucile d’assalto che ci soddisfa parecchio (ha anche una mod installata per causare un’esplosione a fusione) e non vorremmo che, complice la possibilità di effettuare upgrade del livello e del grado di rarità, il titolo non fosse in grado di farcene liberare per un lungo tratto della sua longevità.

Quel che è certo è che il livello e la qualità dell’equipaggiamento sono fondamentali per affrontare i Livelli del Mondo più elevati, per cui aggiornarli continuamente è una conditio sine qua non; di contro, farsi ammaliare soltanto dal rango di un’arma dalle capacità non brillanti in combattimento è un errore nel quale non dovreste incappare. La buona notizia è che Outriders arriva già completo di un sistema anti-spazzatura, tramite il quale raccoglierete soltanto oggetti da un certo grado di rarità, stabilito nelle impostazioni, a salire; questo non ci ha impedito, specie in una fase iniziale come la nostra, di raccoglierne un bel po’ a fini di rivendita nell’hub su Enoch e per smontare in vista di materiali per la creazione.

È un GaaS o no?

Lo sviluppatore polacco si è battuto strenuamente prima del lancio per affermare come questo non sia un service game, e in effetti – mentre aspettiamo di coglierne la componente endgame – appaiono abbastanza evidenti alcuni elementi di differenziazione rispetto a quel filone. La premessa narrativa è, per cominciare, particolarmente interessante, ma ciò che colpisce è che questa non è soltanto il là ad una serie di missioni generiche.

Un momento del nostro percorso come classe (e sottoclasse).

Mentre il design delle missioni in sé non brilla, il collante tra di loro è materia che in genere troveremmo effettivamente in un shooter RPG story-driven: ci sono personaggi con il loro carisma e il loro quantitativo di mistero, ragioni da scoprire, progressi palpabili da fare in una quest ben definita, laddove ti aspetteresti che tutto ciò finisse col prologo e desse il là ad una trafila di obiettivi poco comprensibili e “statici”. Talvolta non verremo neppure rimandati all’hub principale tra una missione e l’altra, se non lo vorremo, proprio come capita nel tipo di prodotto che Outriders dichiara di essere.

In tal senso, è degna di nota anche la cura riposta nella realizzazione dei documenti, sbloccabili attraverso i classici collezionabili (il loro posizionamento e la pura forma ci ha ricordato le medagliette di Gears) e capaci di saziare gli appetiti di quei giocatori che dovessero appassionarsi alla mitologia – quello che è successo prima del suo inizio, che è ancora un po’ oscuro nel punto in cui siamo arrivati, i personaggi e le strutture gerarchiche create ad hoc per un nuovo pianeta.

Ciò, chiaramente, ci rende ancora più curiosi di scoprire l’endgame e in generale quello che ci sarà dopo la storia, giacché abbiamo visto come, citiamo di nuovo Avengers e non ce ne vorrà Crystal Dynamics, abbiamo visto quanto scommettere sulla storia in un loot game riveli poi una coperta corta una volta passati in rassegna i titoli di coda.

I livelli del mondo da sbloccare e tra cui scegliere.

GaaS o meno, quel che è certo è che People Can Fly si è data da fare per avere un elemento massiccio di reiterabilità dei contenuti del gioco. Un elemento che si palesa in gran parte nel Livello del Mondo, che possiamo cambiare nella lobby o pure al volo durante una missione per regolare alcuni parametri, come la forza dei nemici (nei primi livelli posizionata a -2, -1 e inalterata, da quelli successivi andrà a salire), in modo da ottenere – anche nel contesto delle stesse missioni già giocate – bottini di qualità superiore.

In questa prima fase, abbiamo notato uno stacco tra i livelli 2 e 3, e tra 3 e 4, di non poco conto, ritrovandoci a cercare di superare determinate porzioni di una missione (spesso chiuse da un miniboss) più e più volte senza riuscirci e vedendoci costretti ad effettuare un “downgrade” per andare avanti nella storia. Qui almeno la buona notizia è che persino i game over, tornando dai quali i nemici fanno respawn senza tenere conto del nostro precedente passaggio, mandano avanti la barra della progressione con cui sblocchiamo nuovi livelli.

Tale componente torna utile quando c’è da giocare e rigiocare la storia in compagnia di amici (o estranei arruolati al volo con il matchmaking), quando possiamo scegliere preventivamente il punto della storia da cui vogliamo ripartire insieme a loro. Come un po’ per tutto il resto, non parliamo di ingredienti che provino a reinventare le dinamiche di un genere affermato, ma da un punto di vista strutturale quello che abbiamo visto finora – anche meccanicamente, come funzionalità del gioco – punta se non altro nella direzione della solidità e nella capitalizzazione del materiale che è già in circolazione.

L'inizio di una missione secondaria (trovata durante una missione principale).

A proposito di materiale, un’ultima menzione va fatta al sistema di creazione, sul quale ci siamo appena affacciati, una feature presentata fin da subito come componente di alto livello o endgame. Verificheremo sul lungo corso ma, per ora, l’abbiamo usata per alzare il livello di un’arma con conseguenti miglioramenti a taluni parametri individuali e per inserire una mod in un’altra. A giudicare dal numero di materiali richiesti per tali operazioni (ferro per le armi, cuoio per le armature, e via via sempre più rari), possiamo prevedere che parte del post-game sarà inevitabilmente basata su questo aspetto.

La versione next-gen

Aspettando di approfondire l’argomento nella nostra recensione, possiamo già tirare qualche somma sul lato tecnico di Outriders per PS5, la versione che abbiamo testato. Si tratta di uno dei tanti titoli cross-gen in arrivo quest’anno, e uno di quelli da cui ci si potrebbe attendere qualcosa di particolarmente gustoso visto il palmares degli autori e le tecnologie di cui dispongono.

Nel complesso, quello che abbiamo visto finora conferma l’impressione di genericità imperante della direzione artistica, che si perpetua in una caratterizzazione visiva dei personaggi (e anche in una loro espressività) piuttosto piatta. Alcune componenti, come l’hub o i menu mutuati pari pari da Destiny oppure le casse di bottino sparse per le mappe, vengono poi date ormai per scontato per gli aficionados del genere ed è dunque chiaro come People Can Fly vi abbia dedicato il “giusto” sforzo; tuttavia, va sottolineato come lo stesso non possa dirsi sempre per le ambientazioni, che hanno ad esempio nel punto d’approdo originale e nella Prima Città dei momenti inaspettatamente riusciti.

Un panorama della Prima Città.

Se la scrittura, forte di spruzzate di umorismo e discorsi interessanti sul rischio d’estinzione dell’umanità (e sulla morte del pianeta Terra), ha di solito un livello discreto e si lascia leggere con un certo piacere, non mancano i momenti in cui si nota l’acerbità del prodotto e i tentativi abbastanza grossolani di mascherare caricamenti.

Sono diverse le cutscene (non prive di cali di frame rate) che vengono sfumate mentre i personaggi stanno ancora finendo le loro frasi, ad esempio, e allo stesso tempo il gioco ha un rapporto con le scene d’intermezzo alquanto curioso, visto che vengono attivate persino per interazioni che ci aspetteremmo fossero immediate: entrare in un negozio, per dirne una, fa partire una scena non skippabile in cui scambiamo due chiacchiere con il venditore, idem per il passaggio tra aree diverse nella stessa mappa, ma pure quella transizione breve eppure percepibile per richiamare l’inventario ci ha lasciati un pochino interdetti.

Almeno, i caricamenti per entrare in una missione o tra una cutscene e l’ingresso in gioco sono molto veloci, di quelli che non riesci neppure a leggere i tip, e sono supportate le schede attività di PlayStation 5 per accelerare sensibilmente l’approdo nel punto del gioco che desideriamo fin dalla dashboard. Carente ci è parso invece il supporto al DualSense, con il controller che vede i suoi grilletti adattivi non sfruttati affatto e una vibrazione standard.