Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Disney ha calendarizzato le uscite previste per luglio 2025. Da segnalare il primo volume della nuova serie Spookyzone con protagonisti Qui, Quo e Qua e il volume monografico dedicato al Maestro Rodolfo Cimino.

Spookyzone

Qui, Quo e Qua possono risolvere qualsiasi mistero insieme… soprattutto quelli più strani e raccapriccianti! I tre sono pieni di energia e adorano fare scherzi, anche se a volte si cacciano nei guai. Sono pronti a usare tutta la loro carica in ogni avventura, per aiutare a risolvere casi spaventosi in giro per il mondo! Scopri la raccolta completa della prima serie di fumetti dedicata ai tre paperotti detective più buffi ed eroici di tutta Paperopoli!

C’Era una Volta… in America

Nuove avventure sono in arrivo su Le Serie Imperdibili! Tra interviste, approfondimenti e curiosità inedite, sarà possibile rileggere in formato cartonato le prime tre storie del ciclo C’era una volta… in America, firmato da Giorgio Pezzin e Massimo De Vita. Uscite per la prima volta tra febbraio e luglio del 1994, il viaggio attraverso i racconti degli antenati del nostro eroe preferito di Topolino iniziano con Topolino e il tesoro della Mayflower, Topolino e i trafficanti di Boston e Topolino e il grande cielo, tra sarti, stoffe, costumi e non pochi imprevisti!

Grandi Autori – Le Mitiche Storie di Rodolfo Cimino

Una compilation di movimentate, avventurose e spassose cacce al tesoro ideate dalla fantasia dell’indimenticato Rodolfo Cimino, tra mezzi di trasporto assurdi, strani popoli e località sperdute in giro per il mondo dai nomi improbabili. Insomma, tutto ciò che ha caratterizzato e reso inconfondibili le storie del maestro nato a Palmanova quasi un secolo fa, ma sempre attuale. Nella nostra selezione non mancheranno vicende poco note e un occhio di riguardo riservato ai disegnatori che hanno affiancato maggiormente questo grande autore durante la sua lunga carriera.

Orizzonti Infiniti

Pronti a piantare le tende nella steppa? Orizzonti infiniti è un viaggio affascinante alla scoperta di popoli, costumi e usanze di quei luoghi sconfinati immersi nella natura. Come in tutte le altre avventure della serie Topolino giramondo, anche questa volta Topolino si lascia alle spalle la sua città, gli amici, la fidanzata… e perché no, anche i nemici per accogliere nuove sfide e nuovi incontri. Il volume è arricchito da sketchbook e dietro le quinte raccontati dagli autori: Francesco Vacca ai testi e Roberto Vian ai disegni. Immagini mozzafiato da godere in questo grande formato.

Disney Love

L’estate è tempo di amori, come nell’avventura romantica Indiana Pipps e le frecce di Cupido, di Pesce/Palazzi, scoprirete poi che l’amore non ha limiti di tempo nella bella storia Topolino e la stella che cadde e tornò nel cielo, di Gagnor/Soldati, e imparerete a fare “affari di cuore” in Amori e denari, di Nigro/Barbaro.

Il calendario completo delle uscite Panini Disney di luglio 2025

03 luglio

10 luglio

17 luglio

24 luglio

31 luglio