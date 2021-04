PlayStation Store, arrivano gli sconti esclusivi PS Plus

Su PlayStation Store sono disponibili nuovi sconti esclusivi PS Plus, dedicati agli abbonati al servizio premium per PS4 e PS5.

I giocatori possono già accedere ai saldi di primavera, che saranno disponibili ancora per alcuni giorni per tutti i possessori di una console Sony.

Tra questi, vi abbiamo segnalato gli sconti più allettanti su alcuni giochi che potete portarvi a casa a 20 euro o addirittura meno.

Da non dimenticare che avete a disposizione anche sconti specifici per categorie, tra cui quelli che riguardano i titoli multiplayer.

In aggiunta, chiude il quadro la promozione sui giochi più venduti su PlayStation Store, che vi possono aiutare nel definire le percentuali migliori.

Ciò detto, oggi vi mostriamo gli sconti offerti per gli abbonati a PlayStation Plus, che possono sfruttare un ulteriore taglio di prezzo rispetto ai saldi di primavera.

Questi sconti esclusivi hanno una durata limitata e possono essere sfruttati soltanto fino al prossimo 15 aprile, per cui affrettatevi se notate qualcosa di vostro interesse.

Tra gli sconti addizionali rispetto alla promozione primaverile abbiamo la serie Darksiders, terzo capitolo incluso, Beyond Due Anime, Heavy Rain, Through the Darkest of Time, 2064 Read Only Memory, Mutazione, Kholat, Anodyne, e l’appena pubblicato Cozy Grove.

Da non perdere i pre-order su alcuni dei titoli più attesi dei prossimi mesi, tra cui quello per un Deathloop purtroppo rinviato di recente.

Un totale di quattro pagine di offerte che potete consultare direttamente nel vostro browser sulla pagina web del PlayStation Store.

Un momento abbastanza particolare per il negozio online, con la chiusura delle versioni per le piattaforme legacy che sta facendo infuriare le polemiche in rete.

Come se non bastasse, nonostante il termine sia ancora abbastanza distante, si registrano continuamente problemi sulle funzioni base dello store per quelle console, come PS3 o PS Vita.