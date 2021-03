PlayStation Store, arrivano sconti di primavera: saldi su giochi PS5 e PS4

Da pochissimo sono ufficialmente partiti gli sconti di primavera sul PlayStation Store, la promozione che mette in offerta giochi PS4 e PS5 con eccezionali saldi fino al 75%.

Vi avevamo anticipato nella giornata di ieri l’annuncio arrivato da Sony stessa, ma adesso sono ufficialmente arrivati i saldi primaverili, che dureranno da oggi fino al 15 aprile.

I giocatori avranno dunque la possibilità di recuperare alcune delle perle nascoste dell’attuale generazione e di quella precedente a prezzi davvero vantaggiosi.

Tra i giochi attualmente in offerta sul PlayStation Store segnaliamo, per esempio, Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo della serie realizzato da Ubisoft e disponibile sia su PS4 che su PS5.

Gli appassionati della next-gen potranno invece tenere d’occhio l’offerta relativa a Godfall, titolo disponibile esclusivamente su PS5 per il mercato console.

Da non ignorare assolutamente ovviamente anche le offerte relative a The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima, gli ultimi capolavori esclusivi usciti su PS4.

Di seguito vi elenchiamo solo una piccola parte delle tante proposte disponibili per gli sconti di primavera:

Potete consultare voi stessi l’elenco completo di tutti i giochi attualmente in offerta cliccando qui e sfogliando le tantissime pagine ricche di offerte.

Vi ricordiamo che oggi dovrebbero inoltre venire svelati i nuovi giochi che saranno resi disponibili ad aprile agli abbonati PlayStation Plus, che forse sono già stati anticipati da un leak.

I fan PS3, PSP e PS Vita hanno invece ricevuto brutte notizie, dato che Sony chiuderà a breve gli store ufficiali per l’acquisto ed il download di giochi digitali.