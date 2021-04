Deathloop rinviato: salta ancora l’esclusiva PS5

Arkane Studios ha annunciato il rinvio di Deathloop, l’esclusiva PS5 in cantiere presso il team di sviluppo della serie Dishonored.

Il gioco era già stato rinviato pochi mesi fa alla data, che sembrava ormai imminente, del 21 maggio, ma a quanto pare bisoognerà attendere ancora un altro po’.

Da lì era stato al centro del contendere tra gli appassionati di Xbox e PlayStation, visto che Arkane fa parte del pool di studi acquisiti da Microsoft nell’affare ZeniMax Media.

La nuova data è già stata definita e svelata in un tweet dello studio francese, accompagnato da un video con alcuni esponenti del team.

La data scelta è il 14 settembre 2021, giorno in cui il gioco arriverà sia su PlayStation 5 come esclusiva console che su PC.

In una lettera aperta firmata Dinga Bakaba (game director), Sebastien Mitton (art direction) e dall’intero team di Arkane Lyon, viene spiegata la ragione dietro l’ennesimo rinvio di un titolo destinato in origine ad uscire nel 2020.

«Abbiamo preso un impegno sulla qualità e sul preservare le ambizioni del nostro team per Deathloop mentre ci assicuriamo della salute e della sicurezza di tutti in Arkane», si legge nella lettera, che sembra rimandare alle problematiche incontrate per via della pandemia.

«Useremo questo tempo extra per raggiungere il nostro obiettivo: creare un’esperienza divertente, stilosa e mind-bending per i giocatori».

Lo studio si è anche scusato per l’attesa prolunga e ha affermato di non vedere l’ora di poter mostrare altro di Deathloop molto presto.

Si tratta dell’ennesima brutta notizia per gli appassionati di gaming nel 2021, un anno in cui hanno dovuto già sopportare molteplici slittamenti.

L’ultimo in ordine cronologico, dopo Gotham Knights e la patch 1.2 di Cyberpunk 2077, è stato Back 4 Blood, il nuovo titolo dei creatori di Left 4 Dead.

L’impressione è che il filotto di rinvii dovuti alle conseguenze del COVID-19 non sia destinato ad interrompersi qui, e con i big che iniziano a mettersi in coda per uscire i fan hanno ragione a tremare.