PlayStation Store, spariti aggiornamenti di giochi PS3

La chiusura dello store, tra le altre piattaforme coinvolte, di PS3 ha colpito come un fulmine a ciel sereno tantissimi fan PlayStation che sono rimasti sorpresi dalla notizia e stanno incontrando diversi problemi, tra cui sembra l’impossibilità di aggiornare alcuni titoli.

Lo store PS3 chiuderà ufficialmente i battenti il 2 luglio, mentre per quello legato a PS Vita ci sarà ancora tempo fino al 27 agosto: a causa di questa decisione, gli utenti hanno già iniziato ad incontrare i primi problemi legati ai download.

La maggior parte degli utenti che infatti ha iniziato a scaricare giochi in seguito alla notizia si è ritrovata davanti a diversi errori strani, probabilmente a causa di un sovraccarico inevitabile delle ultime ore.

Come riportato invece oggi da Video Games Chronicle, gli utenti del forum PSN Profiles hanno iniziato a segnalare un altra novità decisamente preoccupante per la preservazione dei videogiochi: sono iniziati a scomparire diversi aggiornamenti dallo store.

In particolare sarebbero stati individuati oltre 30 giochi che hanno smesso di segnalare aggiornamenti in realtà precedentemente rilasciati, tra cui si possono individuare anche titoli first-party come Journey, Gran Turismo 5 e Twisted Metal.

Sono improvvisamente spariti diversi aggiornamenti di giochi PS3 dallo store.

In alcuni casi mancherebbero non solo gli ultimi aggiornamenti dei titoli, ma sarebbero assenti anche caratteristiche online e trofei.

La lista del PlayStation Store è però abbastanza inconsistente, il che lascerebbe intendere che non si tratti di una vera decisione di Sony: per esempio, la versione standard di LittleBigPlanet riesce ad aggiornarsi regolarmente, ma stranamente quella Game of the Year non rileva alcuna nuova patch.

Potrebbe dunque trattarsi di un problema legato a server che non sono mai stati riparati a dovere, più che una decisione da parte della produttrice di PS3 di rimuovere all’improvviso gli aggiornamenti dal proprio catalogo.

Alcuni utenti hanno anche provato a fare rilevare manualmente gli aggiornamenti dei giochi, tuttavia senza successo: in attesa di una risposta ufficiale di Sony, non è dunque chiaro cosa sia successo a queste patch.

In vista dell’imminente chiusura dello store, il nostro consiglio è sicuramente quello di fare tutte le operazioni necessarie il prima possibile, così da poter essere comunque pronti anche in seguito.

Questo problema confermerebbe quanto dichiarato da un ex dipendente anonimo di Sony in merito alla chiusura dello store, che sosteneva come Sony volesse risparmiare sulla manutenzione dei server.

L’elenco dei giochi che invece spariranno dopo la chiusura è invece enorme, con alcuni titoli che incredibilmente potrebbero diventare esclusive Xbox.