PlayStation Showcase, leak su “annunci super” (e God of War Ragnarok)

Ovviamente il pensiero non può non andare a God of War Ragnarok quando si parla di un evento Sony, come il prossimo PlayStation Showcase.

Il seguito del grandioso titolo di Santa Monica è stato uno degli annunci dei primi giorni di PlayStation 5, e molti hanno comprato la console proprio per avere al più presto il sequel di God of War.

Annuncio al quale è legata una beffa per gli utenti PS5, perché recentemente Sony ha dichiarato come Ragnarok sia stato sempre considerato un titolo cross-gen, quindi in uscita anche su PS4.

Parallelamente al nuovo Gran Turismo, che si credeva potessere un’altra esclusiva di spessore, ma anche l’atteso titolo sportivo è stato poi dirottato per l’uscita anche sulla precedente generazione di console.

Che il prossimo PlayStation Showcase sia finalmente il momento di vedere God of War Ragnarok? Stando a delle fonti abbastanza affidabili, sì.

Tramite Game Rant arrivano dei leak che fanno ben sperare per un reveal in pompa magna. Nell’evento di 40 minuti che verrà trasmesso il 9 settembre prossimo, dei leak vogliono che ci sia anche il titolo di Santa Monica Studio.

La fonte è Shpeshal Nick, che già in passato si è rivelato affidabile sia per la stragrande maggioranza dei leak dei giochi gratis del PlayStation Plus, sia per reveal come Ghost of Tsushima Director’s Cut, ad esempio.

Il leaker aveva già dichiarato in passato che la sua fonte gli aveva detto di aspettarsi “qualcosa” dall’evento di settembre.

Ad ulteriore richiesta di informazioni, in particolare riguardo la presenza di God of War Ragnarok durante la presentazione, la risposta è stata molto lapidaria:

Un netto sì, appunto.

Già in passato il lavoro sulle fonti di Shpeshal Nick si è rivelato foriero di indiscrezioni poi rivelatesi veritiere, e anche in questo caso la cosa non potrebbe essere campata per aria.

D’altronde è mancato anche il grande evento estivo di Sony come spalla dell’E3 2021, e dopo il grande silenzio sul progetto questo potrebbe essere il momento adatto per fornire nuove informazioni.

Un’altra fonte attendibile, Andy Robinson di VGC, ha fatto sapere di aver sentito di «annunci super» programmati per questo è evento:

I’ve been told there are some super announcements in this. https://t.co/S1uy7qycnP — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) September 2, 2021

Una definizione che sembra calzare a pennello con il prossimo capitolo dell’avventura norrena di Kratos, e tanti altri titoli, già noti o meno, del catalogo PlayStation.

Un po’ di chiarezza farebbe comodo per i fan, perché neanche Sony sembra essere troppo convinta che God of War Ragnarok possa uscire effettivamente nel 2022.

In attesa di eventuali informazioni, comunque, vi ricordiamo che potete recuperare tutte le informazioni sul nuovo capitolo delle avventure di Kratos nella nostra pagina dedicata.

Per quanto riguarda l’evento, invece, Sony ha annunciato il suo nuovo PlayStation Showcase in arrivo tra pochissimi giorni. Nel caso ve ne foste dimenticati, o non abbiate letto la notizia: ecco a voi.