God of War Ragnarok “sempre inteso come cross-gen”, Gran Turismo 7 no

Un nuovo articolo suggerisce che God of War Ragnarok sia stato inteso sempre come un titolo cross-gen, mentre Gran Turismo 7 no.

L’annuncio di ieri sull’arrivo del sequel di God of War anche su PS4 ha destabilizzato l’ambiente del gaming.

Sony ha pubblicato un post su PlayStation Blog per ufficializzare la notizia che l’action adventure con Kratos e Atreus, insieme al racing di Polyphony Digital, arriveranno anche sulle console old-gen fin dal day one oltre che su PS5.

God of War Ragnarok, che non ha ancora un titolo ufficiale, è stato contestualmente rinviato ad un generico 2022.

In un’analisi del quotato portale britannico VGC, apprendiamo che sarebbe stato deciso solo poco tempo fa di portare Gran Turismo 7 anche su PS4.

Di contro, prodotti come Horizon Forbidden West e il nuovo God of War sarebbe sempre stati previsti anche per PlayStation 4 e non solo per la console next-gen.

«Dopotutto, Gran Turismo 7 è stato promosso direttamente come un’esclusiva PS5 a dicembre, anche se, ad essere corretti con Sony, ho sentito che la decisione di lanciare una versione PS4 è stata presa solo abbastanza recentemente», spiega lo stimato collega Andy Robinson.

«Per Horizon Forbidden West e God of War, ad ogni modo, questi giochi sono sempre stati intesi per un lancio come titoli cross-gen, mi è stato detto. Ma Sony non ha menzionato la console last-gen durante l’annuncio di nessuno dei due titoli».

Nella sua analisi, Robinson valuta la retromarcia cross-gen di Sony una posizione deludente rispetto al potenziale di PS5.

Nella nostra, siamo giunti a conclusioni simili ma ci siamo concentrati sul valore della trasparenza, che in casa PlayStation è stato tenuto poco in considerazione in questi mesi.

D’altra parte, Horizon Forbidden West è stato progettato con PS4 in mente, come confermato oggi da Guerrilla Games.

E, allo stesso modo, l’argomento PC gaming sta venendo trattato con grande riservatezza, senza alcuna conferma riguardo a quali saranno i giochi che seguiranno il percorso dell’originale Horizon e Days Gone.