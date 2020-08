Ratchet & Clank: Rift Apart arriva nella finestra di lancio di PS5, video gameplay dalla Gamescom

Nel corso della Opening Night Live della Gamescom, abbiamo assistito alla presentazione di un nuovo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart, l’atteso titolo PlayStation 5 firmato dai veterani di Insomniac Games. Ve lo proponiamo in embed di seguito nella nostra notizia, con il team che ha confermato che arriverà nella finestra di lancio della console, ma evidentemente non al day-one.

Intervenendo durante l’evento, il team di sviluppo ha spiegato che le tecnologie di PS5 hanno reso possibile «riempire il mondo, renderlo denso e vivo, come mai abbiamo potuto fare prima». Anche la meccanica di spostamento dimensionale si avvale pienamente dell’SSD, facendovi spostare rapidamente di pianeta in pianeta nel giro di una frazione di secondo, come mostrato nel corso del video (che era gameplay autentico da PS5).

Per quanto riguarda DualSense, invece, gli sviluppatori hanno anticipato che il potente arsenale di armi vi fa sentire come se «il controller fosse stato creato proprio per Ratchet & Clank». Sparare e lanciare le granate sono sensazioni che vengono espresse direttamente dal controller, mentre lo stringete, e dai suoi grilletti di prossima generazione. Il tutto, garantisce ulteriore profondità all’esperienza ludica.

Interrogati in merito alla protagonista misteriosa del gioco e al suo nome, gli sviluppatori hanno spiegato che «il mondo è migliore con dei misteri», con Keighley che si è concesso una battuta domandando se per caso non sia stata battezzata Abby (in riferimento a The Last of Us – Part II).

Vi ricordiamo che Rift Apart è atteso su PS5 per una data d’uscita ancora da fissare. Il gioco, che è stato svelato nel corso dell’evento PlayStation dello scorso giugno, vi consentirà di divertirvi con tradizionali meccaniche da platform e sparatutto, ma introdurrà anche alcune interessanti varianti: potrete, ad esempio, vestire anche i panni di un secondo protagonista, in questo caso femminile, che che affiancherà il nostro Ratchet nel corso della sua avventura.

Vi ricordiamo anche che Insomniac Games è attualmente al lavoro anche su Spider-Man: Miles Morales, titolo di lancio di PS5: trovate i dettagli a questo indirizzo.

Rimanete su SpazioGames per le altre novità in arrivo dalla Opening Night Live della Gamescom condotta da Geoff Keighley.