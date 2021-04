The Game Awards batte gli Oscar: gli ascolti premiano i videogiochi

In seguito all’ultima cerimonia degli Oscar, abbiamo avuto modo di scoprire un dato molto interessante: se la consegna delle celebri statuette pare stia perdendo attrattiva per gli spettatori, al contrario i numeri di The Game Awards, da molti definiti gli «Oscar» del videogioco, continuano a catturare l’attenzione degli spettatori.

Agli Oscar 2021 anche un videogioco è riuscito a vincere la statuetta: un riconoscimento importantissimo arrivato per la prima volta anche nel gaming.

Probabilmente anche a causa della pandemia, che ha rallentato notevolmente la produzione dei film lo scorso anno, quest’anno la cerimonia ha registrato un calo impressionante degli spettatori: sono stati meno della metà del 2020.

Al contrario, come riportato da Game Rant, lo scorso anno The Game Awards ha addirittura triplicato gli spettatori che hanno seguito la cerimonia degli Oscar.

The Game Awards batte gli Oscar.

I numeri sono stati riportati nel dettaglio dall’analista Benji-Sales su Twitter, che mostrano l’innegabile realtà di come stia cambiando l’interesse dei consumatori.

Se gli Oscar infatti hanno avviato un calo costante di share dal 2014 in poi, anno in cui il The Game Awards Show venne inaugurato da Geoff Keighley per la prima volta, il discorso cambia completamente per le premiazioni videoludiche, in cui è osservabile un incredibile aumento degli spettatori:

The Oscars vs The Game Awards ratings Oscars

2021: 9.8m

2020: 23.6m

2019: 29.6m

2018: 26.6m

2017: 33m

2016: 34.4m

2015: 37.2m

2014: 43.7m TGAs Livestreams

2020: 83m

2019 : 45.2m

2018: 26.2m

2017: 11.5m

2016: 3.8m The shows are headed in completely opposite directions pic.twitter.com/OiyU5baEZb — Benji-Sales (@BenjiSales) April 26, 2021

Considerati i numeri disastrosi ottenuti dagli Oscar nel 2021, è plausibile pensare che la differenza di spettatori sarà ancora più netta quest’anno.

Il successo dei The Game Awards è spiegabile non solo tenendo conto dell’incredibile boom che il medium ha avuto negli ultimi anni, al quale la pandemia ha sicuramente dato un contributo importante, ma anche nella maniera in cui lo show è organizzato.

I giocatori non si collegano infatti allo show di Keighley solamente per vedere quali giochi saranno premiati, ma anche per informarsi e scoprire tutte le ultime novità sul gaming in generale, dato che spesso compaiono anche annunci interessanti.

Tutti aspetti che, nella cerimonia degli Oscar, sono assenti e che con l’evoluzione dei medium stanno inevitabilmente causando un disinnamoramento nei confronti delle statuette più famose al mondo.

Non ci resta che scoprire quali saranno i numeri dell’edizione 2021 dei The Game Awards e scoprire se anche quest’anno ci sarà un’ulteriore crescita, la quale confermerebbe ulteriormente questo curioso trend tra le due cerimonie di premiazione.

Chissà quale sarà quest’anno il titolo che riuscirà a ricevere l’ambito premio di gioco dell’anno: nel 2020 a vincere il riconoscimento è stato, meritatamente, The Last of Us Part II.

Lo show sarà anche l’opportunità per mostrare nuovi annunci: anche l’anno scorso avevamo visto diversi reveal trailer interessanti.