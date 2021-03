Gamescom 2021 “ibrida”, torna la Opening Night Live di Keighley

La Gamescom 2021 sarà “ibrida”, è stato annunciato oggi come parte di un comunicato stampa fornito dagli organizzatori.

In più, è stato confermato anche per quest’anno il formato di successo della Opening Night Live, ancora una volta condotta e prodotta da Geoff Keighley.

L’evento con Keighley andrà in onda il 24 agosto e comprenderà «annunci, notizie e sorprese» di cui scopriremo più avanti nel corso dell’estate.

It's official: I am returning to produce and host @gamescom Opening Night Live.

We'll see you live on Tuesday, August 24 for a spectacular showcase event filled with video game announcements, news and surprises.

More news later this summer! pic.twitter.com/yJMVDmW7nK

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 18, 2021