PlayStation Plus, ultimo giorno per scaricare i giochi gratis di settembre

Per gli abbonati a PlayStation Plus, ogni mese c’è l’occasione di provare nuovi giochi gratis su tutte le console Sony, ma come sempre c’è un termine ultimo per poterli riscattare.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento della casa giapponese, che permette di portarsi a casa giochi ogni mese, spazio cloud per i salvataggi e multiplayer online.

I giochi gratis di ottobre per gli abbonati PlayStation Plus sono stati annunciati la scorsa settimana, ecco la notizia nel caso ve li siate persi.

C’è chi invece, nel mese di ottobre, avrà un gioco in più all’interno dell’abbonamento, un bonus davvero inaspettato ad appannaggio di pochi.

Quindi, se non avete ancora provveduto a scaricare i giochi gratis di settembre, oggi è la vostra ultima possibilità.

Da domani saranno disponibili infatti i giochi di ottobre, e la selezione di settembre se ne andrà per sempre. Ecco cosa potete scaricare, ancora per qualche ora, su PlayStation 4 e PlayStation 5:

Overcooked All You Can Eat

Hitman 2

Predator Hunting Grounds

Overcook All You Can Eat è una collection rimasterizzata con grafica in 4K a 60fps dei due capitoli originali della serie competitiva locale. Il titolo era disponibile anche su PS4 ma l’abbonamento a PlayStation Plus coprirà, sfortunatamente, solo la versione next-gen.

Hitman 2 è il secondo episodio della serie stealth di IO Interactive, e può trasformarsi facilmente in un gioco PS5 dal momento che è accessibile tramite Hitman 3 per quella console (basta lo starter pack gratuito).

Predator Hunting Grounds, infine, è un multiplayer competitivo da Illfonic, lo sviluppatore di Friday The 13th, nonché un’esclusiva console PlayStation.

Vi ricordiamo che potete riscattare i giochi PS5 anche senza possedere la console: ecco come dovete fare.

PlayStation Plus ha battuto di recente un nuovo record, dimostrandosi un servizio molto apprezzato e richiesto dai fan.

Di recente c’è stato anche un grande movimento negli studi Sony, acquisizioni di team di sviluppo a sorpresa.