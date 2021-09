PlayStation Plus, c’è chi avrà un gioco gratis in più a ottobre

Durante la giornata di ieri sono stati finalmente svelati i nuovi giochi gratis in regalo con PlayStation Plus per il mese di ottobre, che hanno confermato i leak emersi nelle precedenti ore.

Non appena saranno disponibili al download, gli utenti in possesso di un’iscrizione attiva a PlayStation Plus potranno dunque scaricare tre nuovi giochi gratis da aggiungere alla loro raccolta: tuttavia c’è chi riuscirà ad avere un quarto titolo aggiuntivo il prossimo mese.

I titoli in regalo erano stati già svelati la scorsa domenica da un leak, poi confermati dall’annuncio arrivato ieri di PlayStation.

Tra i giochi gratis è disponibile anche un capitolo di una saga amata, adatta a chiunque voglia assistere alla giusta dose di violenza.

Sembra però che i giocatori asiatici avranno accesso ad un quarto titolo che, purtroppo, non è stato reso disponibile in Italia e nel resto del mondo, come svelato direttamente dall’account ufficiale di PlayStation Asia.

I giocatori in possesso di un account situato nelle regioni asiatiche potranno infatti scaricare, oltre ai tre titoli già svelati in precedenza, anche Castlevania Requiem, una raccolta che include due dei titoli più amati della serie.

Get over here! Here are your October PS Plus games, starting from 5 Oct:

🔥 Hell Let Loose (PS5)

🏰 Castlevania Requiem (PS4)

🐲 Mortal Kombat X (PS4)

🏌️‍♀️ PGA Tour 2K21 (PS4) pic.twitter.com/MzpQxim1Uf — PlayStation Asia (@PlayStationAsia) September 30, 2021

La collection include al suo interno Castlevania Symphony of the Night e Castlevania Rondo of Blood: il pacchetto è attualmente disponibile su PlayStation Store al prezzo di 19,98€, ma questi fortunati giocatori saranno in grado di scaricarlo senza costi aggiuntivi.

Considerando che il mese di ottobre è notoriamente associato alla festa di Halloween, l’aggiunta di un titolo di Castlevania ha sicuramente senso nella raccolta di giochi in offerta, tuttavia non sono chiare le motivazioni dietro la decisione di renderlo un’esclusiva regionale.

I giocatori europei ed americani dovranno dunque «accontentarsi» dei tre titoli già precedentemente svelati per PlayStation Plus, dato che non sembrano esserci piani per portare anche nel nostro territorio il quarto gioco gratis.

Qualora la situazione dovesse cambiare nelle prossime ore, naturalmente non mancheremo di tenervi tempestivamente aggiornati sulle nostre pagine con le ultime novità.

Nelle scorse ore PlayStation Plus ha battuto un nuovo incredibile record, come certificato anche dal Guinness World Records.

Ricordiamo che per il mese di settembre è disponibile anche un bonus gratis a sorpresa, scaricabile per tutti gli utenti in possesso di un’iscrizione attiva.

Segnaliamo inoltre che tutti i giochi in regalo su PS5 sono riscattabili anche senza avere la console next-gen: nella nostra guida vi spieghiamo come funziona.