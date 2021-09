PlayStation Plus, battuto un nuovo record mondiale (con cifre incredibili)

I record in ambito videoludico destano sempre un certo interesse, soprattutto quando riguardano nomi ampiamente noti come PlayStation Plus.

L’iscrizione al servizio di Sony garantisce l’accesso a un gran numero di titoli, aggiornati su base mensile, da poter giocare senza incorrere in un esborso eccessivo.

Per quanto riguarda le new entry di ottobre, sembra che qualcosa sia già trapelato, e la colpa potrebbe essere di un bug “rivelatore”.

Ma siamo ancora a settembre, e chi è già in possesso di un abbonamento sarà contento di sapere che c’è un nuovo bonus a sorpresa ad attenderlo.

L’inatteso connubio tra PlayStation Plus e Guinnes World Record vede protagonista Fall Guys, che si è appena aggiudicato un premio invidiabile.

Il titolo di Mediatonic pubblicato da Devolver Digital (che potrebbe piacere anche agli appassionati di Gang Beasts) è infatti ufficialmente il gioco più scaricato di sempre sul servizio di Sony.

Gli ottimi numeri registrati dal battle royale con elementi platform erano già emersi nel corso dell’estate 2020, con oltre 7 milioni di download su Steam e risultati sbalorditivi su PlayStation Plus.

Adesso, a distanza di un anno, è arrivata la certificazione ufficiale del Guinnes World Record, confermata tramite il profilo Twitter ufficiale (via PSLS):

🚨 Big W Alert 🚨

Fall Guys has been added into the @GWR Guinness World Records as the

most downloaded PlayStation Plus game of all-time!

Shout out to you all for making this possible 👀 pic.twitter.com/RwffYnZB4R

— Fall Guys – Are ye having 5.FUN? 👑 (@FallGuysGame) September 24, 2021