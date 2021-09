Sony, uno studio acquisito di recente… ha acquisito uno studio a sua volta!

Non si può dire che in casa Sony, non ci siano colpi di scena, anche per quanto riguarda i PlayStation Studios e le acquisizioni, che a loro volta acquisiscono altre cose!

Mentre in molti continuano a sperare che Bend Studio, uno dei team dei PlayStation Studios autori di Days Gone, possa avere il via libera per un sequel, ci sono altri studi che si danno da fare.

Uno degli ultimi, grandi, colpi di Sony è stata l’acquisizione di Housemarque per il successo di Returnal, talmente grande che anche Phil Spencer si è congratulato per la mossa.

Ancora più di recente, Sony ha acquisito uno storico team inglese di veterani, ovvero Firesprite, nell’ottica di potenziare il loro lavoro.

Ma, a sorpresa, come riporta GameIndustry è proprio Firesprite ad aver fatto un’acquisizione a sua volta, di un altro studio di sviluppo.

Lo studio recentemente acquisito da Sony ha preso a sua volta sotto la sua egida Fabrik Games, un altro studio britannico situato a Manchester. I due team avevano già collaborato a The Persistence per PlayStation VR, ed ora diventano una sola cosa grazie a questa nuova acquisizione.

Un’acquisizione che è iniziata mentre Sony si preparava ad acquisire a sua volta Firesprite, e che si è concretizzata in maniera definitiva solo oggi.

Fabrik Games è stata fondata nel 2014 dall’attuale managing director di Firesprite, Greame Ankers. Oltre alla collaboraziona sopracitata, Fabrik ha prodotto titoli come The Lost Bear e Filthy Lucre.

Riguardo l’acquisizione, Ankers ha commentato:

«Sono un team di sviluppatori appassionati e devoti, guidati da veterani dell’industria che hanno lavorato a molto franchise tripla A. Non vediamo l’ora di potenziare il nostro talento creativo, mentre continuiamo a offrire esperienze realmente uniche ai fan PlayStation.»

Un bel colpo di scena, non c’è che dire. Come quello, probabile, che potrebbe vedere Bend Studio addirittura al lavoro su un tie-in di un film molto famoso.

Nel frattempo, Sony ha già tantissime nuove idee per i prossimi aggiornamenti di PlayStation 5, tante cose fantastiche in arrivo.

E su PlayStation Now, invece, potrebbero essere iniziati i lavori per consentire lo streaming dei giochi dell’ultima console Sony.