PlayStation Plus, svelati i giochi di agosto

Stando a quanto comunicato sul sito ufficiale di PlayStation, è possibile conoscere quali saranno i giochi in arrivo ad agosto su PlayStation Plus.

I videogiocatori in possesso di una sottoscrizione al servizio di Sony potranno accedere, come di regola, a tre nuovi titoli, uno dei quali è il già noto Hunter’s Arena Legends.

Durante la settimana scorsa, gli utenti PlayStation si erano chiesti se il gioco avrebbe occupato uno dei due slot per PS4 o quello per PS5, notando per l’occasione un vero e proprio “schema” relativo alla console next-gen.

Dopo una serie di polemiche legate agli upgrade per PS5, nella giornata di ieri è stato finalmente risolto un problema analogo relativo a Sniper Elite 4.

Come svelato dalla stessa Sony, i titoli in arrivo sul servizio in abbonamento ad agosto saranno i seguenti:

Hunter’s Arena Legends (PS5)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Tennis World Tour 2 (PS4)

Si conclude quindi il caso relativo allo slot che il battle royale ambientato nell’Asia antica avrebbe occupato: si tratterà di un titolo destinato a PS5.

Ad accompagnarlo ci penserà Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, sparatutto in terza persona lanciato nel 2019 su PC, PS4 e Xbox One e giunto qualche mese fa anche su Nintendo Switch.

Per i fan dei prodotti sportivi in possesso di una sottoscrizione a PlayStation Plus ci sarà Tennis World Tour 2, episodio di rilancio del franchise dopo l’esperienza non entusiasmante del predecessore pubblicato nel 2018.

Per ulteriori chiarimenti sui titoli in dirittura d’arrivo sul servizio, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di PlayStation, dove potrete trovare ulteriori informazioni in merito.

Se avete ancora dei dubbi sulla validità dell’offerta proposta, è bene avvisarvi che i giochi proposti nel 2021 hanno già registrato numeri da record per quanto riguarda la longevità.

Ma le buone notizie non sono per tutti: i giocatori brasiliani sono tuttora infuriati con il colosso nipponico dopo un inaspettato aumento dei prezzi destinato esclusivamente al loro paese.

Qualche inciampo è stato registrato anche in sede di sottoscrizione: molti utenti sono ancora confusi tra PlayStation Plus e PlayStation Now, e per risolvere il malinteso è stato necessario l’intervento di Sony.