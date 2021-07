PlayStation Plus, quanto durano i giochi del 2021? Numeri da record

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento di Sony che ogni mese offre gratuitamente ai propri utenti iscritti una selezione di giochi gratis per PS4 e PS5.

Si tratta infatti di una delle caratteristiche più importanti di PS Plus, un servizio in costante crescita al quale gli utenti non vogliono facilmente rinunciare.

Dato che gli iscritti possono usufruire anche della PlayStation Plus Collection, il numero di giochi gratuiti del mese ha raggiunto una cifra record.

Per questo motivo risulta particolarmente curioso analizzare una particolare classifica che analizza tutti i giochi gratuiti rilasciati nel 2021, comprese le ultime selezioni di luglio.

La durata dei giochi del 2021 di PlayStation Plus è da record.

GameRant ha dunque deciso di pubblicare un’interessante analisi, indicando nello specifico la durata della storia principale di tutti i giochi proposti in regalo nel 2021, dal mese di gennaio fino a quello corrente, tenendo conto anche del primo gioco di agosto che è già stato svelato.

I valori sono stati presi direttamente da HowLongToBeat, un sito che è in grado di indicare la durata media di ogni singolo videogioco a seconda dello stile di gioco degli utenti.

Ricordando che gli utenti PS5 hanno la possibilità di giocare a tutti i titoli gratis di PlayStation Plus, grazie alla retrocompatibilità, è stato individuato che complessivamente tutti i giochi del 2021 hanno una durata di ben 300 ore.

Nel caso gli iscritti possiedano invece unicamente la PS4, potranno comunque godersi 235 ore di divertimento, con 5 ore gioco aggiuntive se sono anche in possesso di PlayStation VR, grazie all’inclusione nel mese di febbraio di Farpoint.

Gli autori della classifica hanno deciso di dare a tutti i titoli multiplayer della lista una durata indicativa di 10 ore, tenendo conto del fatto che la modalità online è comunque in grado di impegnare maggiormente gli utenti rispetto alle semplici modalità in single player.

Il mese dalla durata complessivamente più lunga sembra essere stato aprile, con una durata media di ben 67 ore grazie a Oddworld Soulstorm, Days Gone e Zombie Army 4 Dead War.

Nonostante la presenza di Final Fantasy VII Remake, il mese di marzo si è invece dovuto fermare a 50 ore e mezzo complessive, guadagnandosi comunque un rispettabilissimo secondo posto in classifica.

Considerando che siamo arrivati solamente intorno alla metà dell’anno, questi numeri sono sicuramente impressionanti: sarà molto interessante riuscire a scoprire quali saranno le cifre definitive del 2021, non appena Sony avrà svelato tutti i giochi in offerta.

Come abbiamo già menzionato, la classifica ha tenuto conto anche della presenza del primo gioco di agosto: un action svelato negli scorsi giorni.

Nel frattempo, gli abbonati a luglio potranno anche approfittare di nuovi bonus gratis a sorpresa per i loro giochi preferiti.

PlayStation Plus potrebbe subire presto la concorrenza di un big importante: sembra che Nintendo stia pensando ad una propria alternativa.