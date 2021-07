PlayStation Plus, caso upgrade a PS5 risolto per un gioco gratis

Un caso upgrade a PS5 per un gioco PlayStation Plus si è risolto nel migliore dei modi lungo la giornata di oggi.

Com’è noto, PlayStation Plus ha un problema con gli upgrade alla console next-gen, spesso bloccati a meno che non si acquisti il gioco all’infuori dell’abbonamento.

Difficoltà simili si erano verificate con un numero di giochi, come di recente sull’action RPG di Focus Home Interactive Greedfall.

Questa difficoltà, sottolineano gli analisti, rappresenta ormai un vero e proprio tallone d’Achille per il rinomato servizio di Sony.

It will be yes. — Sniper Elite (@SniperElite) July 23, 2021

Dopo gli ultimi casi, non era per niente scontato ma Sniper Elite 4 per PlayStation Plus copre anche l’upgrade generazionale.

Il gioco è stato incluso nella lineup del servizio lo scorso agosto 2019 ed è stato appena aggiornato a PlayStation 5.

In questa versione, il titolo per appassionati di cecchinaggio comprende tempi di caricamento veloci, risoluzione 4K e 60fps.

Era già noto che l’upgrade sarebbe stato gratuito per quanti in possesso di una copia per PS4, ma non era chiaro cosa sarebbe successo agli abbonati.

Come confermato dall’account Twitter ufficiale, anche il riscatto su PlayStation Plus sblocca la versione next-gen.

Tutto quello che sarà necessario fare sarà scaricare l’update 1.8 per Sniper Elite 4 e il gioco (next-gen) sarà fatto.

Ad aprire il caso upgrade era stato Final Fantasy VII Remake, lasciando a bocca asciutta tanti fan dell’action RPG Square Enix.

Allo stesso modo, il servizio ha deluso quando ha proposto esclusivamente le versioni PS5 di determinati titoli, come nel caso di Oddworld Soulstorm.

Va notato come anche dall’altra sponda, lato Xbox Game Pass, si sia registrato un precedente molto serio in tal senso.