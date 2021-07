PS Plus confonde gli utenti (che si abbonano a Now): interviene Sony

Sony è stata costretta ad intervenire dopo numerose segnalazioni di utenti confusi che volevano abbonarsi a PS Plus e si ritrovavano invece iscritti a PlayStation Now.

PS Plus è il servizio in abbonamento della casa giapponese con cui si può accedere al multiplayer online, ai salvataggi cloud e ad un minimo di tre giochi mensili su PS4 e/o PS5.

Sono stati appena resi disponibili i i titoli “gratuiti” di luglio per il servizio, che vede i giocatori particolarmente soddisfatti in questa fase.

PlayStation Now ha ricevuto un boost di recente, come provato dai nuovi innesti del mese, ma è sensibilmente diverso.

Questa differenza non è stata colta alla perfezione in Giappone, dove Sony si è vista obbligata ad intervenire per fare chiarezza su PlayStation Plus e Now.

Come spiegato da Siliconera, c’è stata un’improvvisa impennata di abbonamenti a PS Now, così forte da essere ritenuta sospetta.

Sull’account Twitter del supporto PlayStation nipponico, è apparsa una comunicazione in cui il platform owner chiede di fare un doppio controllo nel loro carrello al fine di evitare confusione tra i due.

Sony non ha chiarito come sia possibile che gli abbonati (o potenziali tali) confondano le due piattaforme, all’apparenza così diverse.

PS Now è infatti una piattaforma di gaming in streaming (anche su PC) e on demand con una libreria sensibilmente più ampia rispetto alla “controparte”.

A tal proposito, non sappiamo se ci siano in cantiere dei metodi per differenziarli ulteriormente, se non altro da un punto di vista estetico, su PlayStation Store.

PlayStation Store che ha appena accolto le nuove offerte per PS4 e PS5, le quali possono ricevere bonus per gli utenti in possesso di un abbonamento proprio a PS Plus.

Soltanto ieri, a sorpresa, è stato svelato il nome del primo gioco riservato agli abbonati per il mese di agosto.

Non c’è dubbio che, al di là della confusione, si tratti di un momento d’oro per PlayStation Plus, che ha raggiunto una cifra record di giochi riscattabili.