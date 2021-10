PlayStation Plus offrirà tre nuovi giochi gratis al mese

Il servizio PlayStation Plus, che permette di collezionare giochi gratis per tutti gli utenti PlayStation abbonati, si arricchisce di ulteriori contenuti.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento della casa giapponese, che oltre ai giochi gratis consente di avere altri benefici, come spazio cloud per i salvataggi e multiplayer online.

I giochi del mese sono già stati annunciati, e nel caso non li abbiate recuperati vi consigliamo di recuperare la nostra notizia.

Per quelli di ottobre era circolato un nome piuttosto apprezzato, un nome svelato addirittura per colpa di un bug.

Sony ha deciso di regalare tre nuovi giochi gratis al mese, a partire da novembre, a tutti gli abbonati PlayStation Plus. Il tutto per celebrare PlayStation VR.

Per celebrare il quinto anniversario del lancio della realtà virtuale di casa PlayStation, Sony ha annunciato che, nella raccolta dei giochi gratuiti mensili, ci saranno anche tre giochi VR al mese.

La comunicazione è arrivata tramite il PlayStation Blog ufficiale, che racconta anche l’andamento dei titoli VR di casa Sony, e quali sono i più graditi:

«Oggi celebriamo il quinto anniversario dall’uscita mondiale di PlayStation VR, e vogliamo approfittare di questo momento per ringraziare tutti i nostri fan e la nostra eccezionale community di sviluppatori per aver accolto e supportato questa piattaforma negli anni. È incredibile constatare quanto la realtà virtuale si sia affermata come piattaforma di gioco negli ultimi cinque anni, e siamo orgogliosi che PS VR abbia contribuito significativamente alla crescita della VR.»

I titoli VR più giocati in assoluto sono Rec Room, Beat Saber, PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim VR e Resident Evil 7: Biohazard.

Tra questi ci saranno anche quelli che, a partire da novembre, saranno offerti agli abbonati PlayStation Plus senza costi aggiuntivi.

Il settimo capitolo della saga di zombie di Capcom è stato apprezzato proprio per la versatilità, ed è il videogioco più venduto della serie.

PlayStation Plus, nel frattempo, macina nuovi record, e si rivela un servizio che migliora col tempo.

Ma oltre a questo nuovo regalo, ci sarà anche chi riceverà un gioco aggiuntivo tra quelli mensili e gratuiti di PlayStation Plus.