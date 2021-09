PlayStation Plus, svelato un gioco gratis di ottobre? Colpa di un bug

L’ultimo mercoledì di ogni mese è diventato a tutti gli effetti una ricorrenza da tenere d’occhio per tutti gli iscritti a PlayStation Plus.

Il servizio in abbonamento di Sony permette di accedere a un ampio numero di titoli da poter giocare a un prezzo effettivamente molto conveniente.

I giochi gratis di settembre sono ovviamente già disponibili, e includono tre prodotti che accontenteranno diverse categorie di utenti.

Uno di questi può facilmente diventare next-gen: per fargli fare il proverbiale salto vi basterà seguire una semplice procedura prevista dagli stessi sviluppatori.

Al di là delle gustose novità sbarcate all’inizio del mese, va citato una sorta di bug che in queste ore sta facendo sorgere parecchie domande ai videogiocatori in possesso di una sottoscrizione.

In molti hanno notato la presenza di Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 tra i giochi PlayStation Plus di settembre, ma non riescono in alcun modo a riscattarlo.

Il perché è presto detto: una volta selezionato il titolo, apparirà una schermata che chiederà di effettuare un regolare pagamento per aggiudicarselo.

In seguito a questo curioso avvenimento. riportato anche da GameRant, molti giocatori hanno teorizzato che il gioco potrebbe figurare tra quelli presenti nel servizio a partire da ottobre.

È bene ricordare che, un paio di mesi fa, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 venne annoverato tra le possibili new entry di PlayStation Plus, ma in seguito la notizia non trovò conferma.

Un’immagine a testimonianza di quanto appena detto è spuntata su Reddit, e nell’icona del gioco è effettivamente possibile notare i logo del servizio e la dicitura “Free“:

Un’altra ipotetica new entry in arrivo il prossimo mese sarebbe già stata “svelata” nei giorni scorsi, ma stavolta si tratta di un titolo radicalmente diverso.

Se avete dei dubbi sulla validità del servizio e volete tirare le somme su quanti e quali giochi sono arrivati su PS5 fin dal lancio, non dovete fare altro che dare un’occhiata qui.