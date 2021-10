Resident Evil 7: superato nuovo record di vendite, nonostante le polemiche

Resident Evil 7 si riconferma una grande scommessa vinta per Capcom, che ha avuto il coraggio di cambiare la formula storica del franchise ed è stata ampiamente ripagata.

La serie, che nel 2017 ha preso una direzione molto diversa dal solito con il settimo capitolo, è tornata adesso in grande spolvero tra i tanti progetti in uscita.

Giusto ieri abbiamo visto il nuovo trailer del prossimo film di Resident Evil, un nuovo progetto che ripercorrerà le origini della saga.

Mentre già prende forma il prossimo capitolo della saga, con un probabile Resident Evil 9 di cui si inizia ad ipotizzare qualcosa.

Ma, proprio come Village, Resident Evil 7 fu molto criticato dai fan storici, e ancora oggi è considerato da molti quasi un titolo apocrifo rispetto al franchise, per via della scelta della visuale in soggettiva ed i vari cambiamenti al gameplay usuale.

E con buona pace dei detrattori, dei criticoni e di chi ha sollevato polemiche, Capcom ha pubblicato risultati di vendite straordinari per il titolo.

Resident Evil 7 ha infatti superato i 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal lancio.

We could not have reached this goal without our awesome fans!

Thank you from the Resident Evil family. pic.twitter.com/S0DJi1CKq1

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) October 8, 2021