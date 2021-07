PlayStation Plus, il numero di giochi riscattabili su PS5 è da record

PlayStation Plus offre agli abbonati un valore aggiunto innegabile, sia per quanto riguarda i possessori di PS4 che di PS5.

I giocatori in possesso di un abbonamento a PS Plus potranno infatti riscattare un gran numero di chicche niente male, sempre più vasto e ricco mese dopo mese.

Solo da pochi giorni, sono infatti disponibili tre titoli senza costi aggiuntivi, tra questi anche un gioco PS5 che è appena uscito.

Senza contare anche che PlayStation Store ha da poco dato il via alle nuove offerte sui contenuti aggiuntivi per i titoli di maggior successo disponibili su PS4 e PS5.

Tornando a parlare di Plus, i giocatori di PlayStation 5 stanno ottenendo in particolare un notevole rapporto tra quantità e qualità.

Grazie alla retrocompatibilità di PS5 con PS4, tutti i giochi gratuiti per PlayStation che sono approdati su PS Plus sono infatti riproducibili anche sulla console di attuale generazione di Sony.

PS4 non può ovviamente far giare i giochi PS5 gratuiti aggiunti al PS Plus, ragion per cui i giochi gratuiti per luglio 2021 per gli abbonati su PS5 aumentano e non di poco (via GameRant).

Tra Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds e A Plague Tale: Innocence c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Ma non è tutto: ai tre giochi gratuiti che gli abbonati PS Plus su PS5 possono richiedere da ora, ci sono anche altri contenuti da provare.

PS5 ha infatti ben 20 giochi disponibili in qualsiasi momento per gli abbonati a PS Plus. Questi, sommati ai tre disponibili a luglio e al gioco extra rilasciato a giugno, fanno un totale di ben 24 giochi gratuiti.

Ovviamente, nelle prossime settimane il numero è destinato a variare, ma al momento in cui scriviamo il totale è esattamente quello.

Vi ricordiamo anche che stasera si terrà un nuovo State of Play, ricco di novità e annunci lato PlayStation.

Ma non solo: sempre oggi Sony ha rilasciato un nuovo update per PS5, che aggiorna il firmware della console next-gen alla versione 21.01-03.21.00.

Infine, avete già visto la curiosa gaffe presente in uno spot promozionale di Sony, in cui la PlayStation 5 appare posizionata in una maniera decisamente inconsueta?