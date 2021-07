PS5 è capovolta, ma Ciro Immobile stavolta non c’entra

PS5 è disponibile da diversi mesi sugli scaffali dei negozi, nonostante i ben noti problemi di scorte che hanno reso impossibile per molti giocatori metterci sopra le mani.

In attesa che verso la fine anno escano giochi come Deathloop, c’è chi ancora è alla disperata ricerca di una console da mettere dentro casa.

Considerando anche che sono da poco partiti gli sconti sul PS Store, coloro i quali sono riusciti a entrare in possesso di una console sicuramente non si faranno sfuggire le nuove offerte.

Questo, unito anche allo State of Play previsto per la serata di oggi, 8 luglio, sugella il fatto che le sorprese nei prossimi mesi non mancheranno di certo.

Ora, come riportato dall’insider Nibel su Twitter, sembra proprio che in uno spot promozionale Sony si sia lasciata andare a una “svista” che rimanda alla memoria ben due, divertenti episodi avvenuti a fine 2020.

In un filmato si può infatti vedere un giocatore intento a divertirsi con la sua PS5 riposta nel mobile poco sotto la TV.

Tutto bellissimo, se non fosse che la console appare capovolta, rispetto al classico posizionamento orizzontale tipico di PS5.

Poco più in basso, il post di Nibel con il frame esatto dello spot che mostra la PlayStation 5 palesemente “cappottata”.

..a new Sony ad shows the PlayStation 5 console upside downhttps://t.co/0AqeeMMjQL pic.twitter.com/OqmNXeKsMr — Nibel (@Nibellion) July 8, 2021

Come scritto poco sopra, l’episodio rimanda a una condivisione di Hermen Hulst, il boss di PlayStation Studios, che ha tenuto la sua PS5 capovolta in bella vista.

Ma non solo: una foto simile era stata condivisa da Ciro Immobile, attaccante della Lazio ora impegnato anche tra le fila della Nazionale Italiana in EURO 2020, cui era stata inviata una console con largo anticipo.

