PlayStation Store, offerte sui contenuti aggiuntivi: DLC scontati al 60%

PlayStation Store ha da poco dato il via alle nuove offerte sui contenuti aggiuntivi per i titoli di maggior successo disponibili su PS4 e PS5.

Gli utenti PlayStation potranno dunque risparmiare su tanti DLC e season pass per molti videogiochi di successo, come ad esempio le espansioni di The Witcher 3 Wild Hunt.

Si tratta di una delle tante promozioni avviate nella giornata di ieri, che includono la nuova offerta della settimana su un amato sparatutto in prima persona.

La promozione sui DLC si unisce alla nuova serie di offerte intitolata Il Pianeta degli Sconti, che ha messo in saldo tanti prodotti videoludici importanti.

Tra i tanti DLC in offerta abbiamo già menzionato in particolare le espansioni di The Witcher 3 Wild Hunt, particolarmente apprezzate dagli utenti per la grande quantità di contenuti: il pass espansioni potrà essere vostro a soli 7,49€, contro i 24,99€ del prezzo base.

Gli appassionati dei picchiaduro potranno essere interessati anche ai tre Season Pass di Tekken 7, disponibili in sconti variabili dal 70% al 50%.

Gli utenti PlayStation potranno inoltre trovare tanti contenuti aggiuntivi su tantissimi giochi in offerta fino al 60%, come il Season Pass di Resident Evil 7.

Molto interessante anche la promozione dedicata agli access pass di Hitman 3, che consentirà di accedere a tutte le ambientazioni di Hitman 1 GOTY Edition e di Hitman 2 all’interno del terzo capitolo.

Di seguito vi proponiamo dunque una nostra piccola selezione dei tanti contenuti aggiuntivi attualmente in offerta su PlayStation Store:

The Witcher 3: Wild Hunt Pass espansioni

Tekken 7 – Season Pass

Resident Evil 7 biohazard Season Pass

Hitman 3 Access Pass: Hitman 1 GOTY Edition

The Division 2 – Espansione Warlords of New York

Assassin’s Creed Origins – Season Pass

Expansion Pass di The Outer Worlds

Fall Guys – Pack del Collezionista

Persona 5 Royal DLC Pack

Resident Evil 2 Extra DLC Pack

Potete consultare voi la lista completa di tutti i DLC scontati sullo store cliccando qui o consultando l’apposita sezione tramite la vostra console.

Vi ricordiamo che le offerte sui contenuti aggiuntivi termineranno il 22 luglio 2021: avete dunque circa due settimane di tempo per cogliere queste occasioni.

Se siete abbonati a PlayStation Plus, non dimenticatevi di riscattare i giochi gratuiti del mese, tra i quali è presente un titolo PS5 appena uscito.

Gli amanti dei contenuti aggiuntivi probabilmente dovrebbero tenere d’occhio l’arrivo di Ghost of Tsushima Director’s Cut, l’upgrade next-gen di cui è già stato calcolato il valore.

A tal proposito, la cifra che Sony ha imposto di pagare per l’upgrade alla versione PS5 ha fatto infuriare, e non poco, gli utenti PlayStation.