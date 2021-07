Phil Spencer sta aspettando con ansia lo State of Play di stasera

Lo State of Play di stasera sta accendendo forse meno del previsto gli appassionati PlayStation, vista l’assenza annunciata di big, ma Phil Spencer si è detto ugualmente entusiasta su Twitter.

Al centro dell’evento ci sarà infatti un titolo proveniente dalla scuderia Microsoft, ovvero Deathloop, e questo basta e avanza al dirigente per essere «eccitato».

La situazione paradossale di un dirigente Xbox che aspetta un evento PlayStation è dettata dalla recente acquisizione dell’intero gruppo ZeniMax Media, di cui fa parte Arkane Studios.

Ciononostante, il titolo di Arkane è legato da un’esclusiva PS5 di, pare, almeno un anno, oltre chiaramente al lancio simultaneo su PC.

Excited for everyone to see the great work the from the team @ArkaneStudios on @deathloop https://t.co/GC5gyHBcqC — Phil Spencer (@XboxP3) July 8, 2021

Riprendendo il cinguettio di Pete Hines, responsabile marketing di Bethesda, Spencer ha detto la sua sulla prossima apparizione di Deathloop.

Hines aveva ricordato ai fan di sintonizzarsi stasera sullo State of Play che si terrà alle ore 23:00, in cui è previsto un deep dive nel gameplay del titolo di Arkane.

Come svelato dall’EVP al gaming di Microsoft, c’è grande entusiasmo perché «tutti vedano il grande lavoro dal team di Arkane Studios su Deathloop».

Il lancio del titolo è ormai in dirittura d’arrivo, con un day one fissato di recente a metà settembre dopo diversi rinvii, per cui questa presentazione dovrebbe giocare tutte le sue carte per colpire l’utenza PlayStation.

Non si tratta del solo gioco in programma per l’evento, naturalmente, dal momento che lungo mezz’ora di appuntamento sono attesi anche titoli first e third-party per PS5.

Secondo rumor, potrebbe essere la volta buona per l’annuncio dell’acquisizione di Bluepoint Games, lo studio di Demon’s Souls per PlayStation 5.

Allo stesso modo, Deathloop non è la sola esclusiva PS5 in arrivo dall’etichetta Bethesda, poiché anche per GhostWire Tokyo è stato firmato un accordo simile.

Avevamo avuto modo di vedere l’atipica immersive sim in azione, cogliendo la richiesta del director Dinga Bakaba di non definirla roguelike.

Arkane Studios è però già al lavoro su un’altra produzione, in uscita nel 2022, e cioè lo shooter cooperativo Redfall presentato all’E3 2021.