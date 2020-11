PlayStation Plus, novità importanti in arrivo nel 2021

Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha rivelato che la compagnia sta lavorando ad un potenziamento di PlayStation Plus per il 2021.

Come spiegato ai microfoni di GQ, Ryan ritiene sia Plus che PlayStation Now degli asset importanti della casa giapponese e che, una volta superata la fase di PS5, il focus sarà riposto su di loro.

«PlayStation Now e Plus sono molto importanti per noi oggi», ha premesso il dirigente britannico nell’intervista.

«Quest’anno stiamo provando a tenerci concentrati su PlayStation 5 e sui giochi, ma questo non vuol dire che non stiamo pensando profondamente ai nostri servizi e progettando alcune cose abbastanza interessanti che riceveranno il loro momento sotto i riflettori».

Mentre PlayStation Now è stato potenziato lo scorso anno con una nuova ondata di titoli ogni mese e una riduzione del prezzo dell’abbonamento, PlayStation Plus è stato tra i protagonisti del lancio di PS5 con un bonus per i membri già esistenti.

Il servizio ha messo sul piatto un bonus come la Collection per permettere ai giocatori di disporre di titoli PlayStation 4 sulla nuova console con svariati potenziamenti.

Inoltre, al day one della piattaforma next-gen è stato fornito un primo gioco gratuito, oltre ai canonici due per PS4.

Tuttavia, il meglio deve ancora arrivare: lo stesso Jim Ryan aveva anticipato che Sony sta lavorando ad una sua alternativa a Xbox Game Pass.