PlayStation Plus, annunciati i giochi di novembre: c’è il primo titolo PS5

Sony ha annunciato i giochi gratuiti inclusi nell’abbonamento a PlayStation Plus su PS4.

Inoltre, l’elenco comprende anche il primo titolo PS5 in arrivo per gli abbonati, come annuncio a sorpresa in vista della next-gen.

A partire da martedì 3 novembre, gli abbonati PS Plus potranno scaricare La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Hollow Knight: Voidheart Edition! E dal 19 novembre per i possessori di #PS5 sarà possibile scaricare anche Bugsnax: https://t.co/ZFBwAbpGH9 pic.twitter.com/xiVqxGcrzI — PlayStation Italia (@PlayStationIT) October 28, 2020

Il primo gioco PS5 a venire incluso nell’abbonamento sarà Bugsnax, in arrivo il 12 novembre, giorno del lancio della console negli Stati Uniti e in Giappone, fino a lunedì 4 gennaio 2021 e dunque per ben più del tradizionale mese.

Questa la descrizione del gioco:

Vesti i panni di un giornalista investigativo intento a esplorare l’Isola Snakeronte, habitat naturale delle leggendarie creature metà insetto e metà… spuntino, i Bugsnax. Scopri, caccia e cattura tutti e 100 gli animaletti mentre indaghi sulla scomparsa degli abitanti dell’isola.

Destruction AllStars è dunque il secondo prodotto PlayStation 5 a venire incluso in PlayStation Plus, come annunciato soltanto poche ore fa in seguito al rinvio a febbraio.

I giochi PS4 invece saranno:

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra

Hollow Knight: Voidheart Edition

I due titoli PlayStation 4 rimarranno disponibili da martedì 3 novembre fino a lunedì 30 novembre, diversamente da Bugsnax.

PlayStation Plus Collection, è stato precisato, sarà lanciato contestualmente all’uscita di PS5, senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Rispetto al reveal, sono stati aggiunti Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Final Fantasy XV Royal Edition e non la versione base, e COD: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition.

Una volta riscattato uno dei giochi della Collezione PlayStation Plus, resta a disposizione finché l’abbonamento a PlayStation Plus rimane attivo.

I giochi PS4 riscattati dalla PlayStation Plus Collection e giocati su una console PS5 vanteranno anche benefici aggiuntivi, come tempi di caricamento ridotti e framerate più stabili (e migliorati) grazie alla funzionalità Potenziamento dei giochi di PS5.

Una conferma, questa, delle tante patch migliorative che si sono susseguite nei giorni scorsi su PlayStation 4.