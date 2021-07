PlayStation Plus ha “un problema” con gli upgrade da PS4 e PS5

Un nuovo articolo mette in luce le difficoltà di PlayStation Plus nella gestione del salto generazionale dei giochi da PS4 a PS5.

Il servizio in abbonamento ha appena rinnovato la sua proposta di giochi inclusi senza costi aggiuntivi, ma ultimamente è incappato in più di un passo falso da questo punto di vista.

In particolare, è stato Greedfall – il cui upgrade a PS5 è stato precluso ai possessori della versione PS Plus – a scatenare ancora le polemiche.

Un caso del genere si era già verificato con Final Fantasy VII Remake, il che rende l’idea di come questo sia un trend e non qualcosa di isolato.

Su GamesIndustry, viene sottolineato proprio questo, ovvero che «adottando la stessa strategia Greedfall rende questo terribilmente un trend».

Questo andazzo «è indicativo di quello che è facilmente, ingenerosamente, caratterizzato come un problema in corso di Sony con la gestione del software che copre questa transizione generazionale».

In senso più ampio, questo problema riguarda anche «il modo in cui sta venendo proposto PlayStation Plus».

«I giochi PS Plus, pagati attraverso le sottoscrizioni mensili dei consumatori, sono cittadini meno importanti, di seconda classe, a confronto con i giochi acquistati».

Questo «è potenzialmente un enorme problema per la compagnia», aggiunge l’opinione espressa da Rob Fahey.

«La domanda su come Sony risponderà alla sfida sul valore posta dal Game Pass di Microsoft è sempre più centrale in questa intera generazioe di console. “Lasciando che le terze parti svalutino le edizioni PS Plus dei giochi agli occhi dei consumatori” non è una grande mossa iniziale come loro risposta».

Va notato come un caso simile a quello di Greedfall, ma all’opposto – con la sola versione PS5 offerta agli abbonati – era capitato già nel mese di aprile.

Nella nuova tornata di titoli “gratuiti” di PlayStation Plus per luglio, invece, sono stati intelligentemente evitati temi così delicati.

Stessa cosa dicasi per i bonus forniti ogni mese agli abbonati, con pacchetti in omaggio relativi ai migliori service game.