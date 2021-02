PlayStation Plus, annunciati i giochi di marzo

Sono stati svelati i giochi di marzo gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus su PS4 e PS5.

Dopo una lunga attesa, i titoli non sono ancora ufficiali ma sono apparsi in un leak da PlayStation NL, che ha rapidamente rimosso il link in cui ha fornito la notizia, per cui manca solo la conferma formale.

Com’è tradizione, il reveal era atteso nel pomeriggio dell’ultimo mercoledì del mese, una settimana prima che i nuovi titoli diventassero disponibili per i possessori di una sottoscrizione.

Tuttavia, l’annuncio ha saltato non solo l’appuntamento prefissato per tradizione ma anche quello dello State of Play di ieri, dove curiosamente è stato presentato invece il primo gioco di aprile.

Nei giorni scorsi, Jim Ryan di PlayStation ha sottolineato come la casa giapponese abbia intenzione di potenziare ulteriormente il servizio premium proponendo sempre più giochi per PlayStation 5 fin dal day one, e questo mese va proprio nella direzione indicata dal CEO e presidente di SIE.

I giochi di febbraio erano stati in tal senso molto apprezzati, perché proponevano non soltanto l’upgrade next-gen di Control e Concrete Genie ma anche un prodotto nuovo di zecca come Destruction AllStars.

Destruction AllStars che rimarrà disponibile anche questo mese e fino ad aprile, in modo da arrivare nelle case anche di coloro i quali stiano accaparrandosi una PS5 soltanto adesso.

I giochi di marzo, in aggiunta dunque all’erede spirituale di Twisted Metal e Destruction Derby, sono:

Final Fantasy VII Remake

Maquette

Remnant from the Ashes

Farpoint VR

Coming to PS Plus in March – Final Fantasy VII Remake

– Maquette

– Remnant from the Ashes

Final Fantasy VII Remake sarà messo a disposizione degli abbonati soltanto per PS4, dal momento che questa versione non potrà essere aggiornata, a quanto pare, a quella per PS5. Ma aspettiamo conferme anche su questo.

A tenere alto il vessillo di PS5 ci penserà Maquette, che sarà di fatto disponibile fin dal suo day one annunciato poche settimane fa.

Il gioco, pubblicato da Annapurna Interactive, è un puzzle game ricorsivo che ti trasporterà in un mondo dove ogni edificio, pianta o oggetto è di dimensioni al contempo minuscole e gigantesche.

I nuovi titoli saranno riscattabili a partire da martedì 2 marzo, il che vuol dire che avete ancora qualche giorno per ottenere quelli di febbraio.

Se siete curiosi di scoprire se PlayStation Plus stia migliorando o meno, potete sempre consultare l’elenco dei giochi gratuiti proposti nel 2020 e fare un rapido confronto.

Vi ricordiamo anche che gli abbonati su PS5 possono godere di PlayStation Plus Collection, una libreria di titoli che hanno segnato la generazione di PlayStation 4, come bonus di benvenuto nella next-gen.