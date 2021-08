PlayStation Plus ha meno abbonati: è la prima volta

Per la prima volta da quando è stato lanciato il servizio in abbonamento, Sony ha riportato che gli utenti abbonati a PlayStation Plus sono diminuiti.

Dagli ultimi rapporti finanziari diffusi da Sony è infatti emerso che PlayStation Plus ha perso un milione di iscritti tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Evidentemente la quantità di giochi riscattabili dall’inizio dell’anno non deve essere stata sufficiente per convincere molti utenti a rinnovare la propria iscrizione.

La notizia è arrivata pochi giorni dopo aver messo a disposizione i nuovi giochi gratuiti di agosto, tra i quali c’è un titolo multiplayer appena uscito.

Nello stesso rapporto finanziario, viene inoltre segnalato che si è abbassato notevolmente anche il numero di utenti attivi su PlayStation Network, che è sceso a 105 milioni rispetto ai 109 milioni precedenti.

Nonostante il calo considerevole di iscritti segnalato, il Chief Financial Officer di PlayStation non è però apparso preoccupato dai numeri riportati e ha provato a giustificarli.

Come riportato da Gamasutra, Hiroki Totoki ha infatti dichiarato in una sessione Q&A con gli investitori che l’anno scorso la domanda era aumentata notevolmente a causa delle misure adottate per la pandemia, fattore che ha spinto tantissimi utenti a restare a casa ma che, adesso, potrebbero semplicemente avere meno tempo a disposizione per giocare.

«È ovvio che [104 milioni] non sia un numero forte, ma stiamo osservando un trend in declino? Non pensiamo che sia così».

Hiroki Totoki ha comunque sottolineato che sebbene gli utenti attivi e gli iscritti a PlayStation Plus siano in calo, sono comunque superiori ai numeri dell’anno finanziario 2019.

Sony non avrebbe dunque individuato un particolare trend che possa aver spinto ad un possibile disinteresse degli utenti, pur sottolineando che monitorerà la vicenda con attenzione.

Ricordiamo che in Brasile c’è stato malcontento per via dell’aumento dei prezzi dell’abbonamento di PlayStation Plus, ma anche del costo di giochi e console.

Il calo degli iscritti appare decisamente sorprendente, soprattutto dopo aver tenuto conto della durata complessiva dei giochi offerti in regalo nel 2021.

Gli abbonati sono riusciti ad individuare lo schema utilizzato da Sony per la distribuzione dei giochi gratis, recentemente confermato dai titoli offerti nel mese di agosto.