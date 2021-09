PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di settembre

È settembre, e questo significa nuovi giochi gratis per gli abbonati a PlayStation Plus che possono essere scaricati proprio da oggi!

Rischiando di ricordare l’ovvio, ma non si sa mai, la promozione è valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento a PlayStation Plus attivo.

Nel frattempo vi ricordiamo anche che la lista dei giochi gratis di agosto non è più disponibile, quindi se non li avete riscattati beh… sono persi per sempre.

Ma prima di passare ai giochi di settembre, vi ricordiamo che la promozione è valida anche su PS5, piattaforma su cui sono stati regalati giochi anche al lancio.

I giochi che potete riscattare da ora tramite PlayStation Plus sono:

Overcooked All You Can Eat

Hitman 2

Predator Hunting Grounds

Overcook All You Can Eat è una collection rimasterizzata con grafica in 4K a 60fps dei due capitoli originali della serie competitiva locale. Il titolo era disponibile anche su PS4 ma l’abbonamento a PlayStation Plus coprirà, sfortunatamente, solo la versione next-gen.

Hitman 2 è il secondo episodio della serie stealth di IO Interactive, e può trasformarsi facilmente in un gioco PS5 dal momento che è accessibile tramite Hitman 3 per quella console (basta lo starter pack gratuito).

Predator Hunting Grounds, infine, è un multiplayer competitivo da Illfonic, lo sviluppatore di Friday The 13th, nonché un’esclusiva console PlayStation.

Come di consueto, si tratta di tre titoli introdotti per la prima volta sul servizio in abbonamento di Sony per le sue console.

Due sono per PlayStation 4, utilizzabili anche su PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità, mentre uno è nativo PS5.

Vi ricordiamo che potete scaricare i tre titoli da adesso, e che saranno disponibili fino a lunedì 4 ottobre.

Per quanto riguarda la “trasformazione” di Hitman in un titolo next-gen, vi rimandiamo alla nostra notizia per la spiegazione nel dettaglio.

Sempre sul fronte PlayStation, questo è stato anche un mese molto interessante per PlayStation Now, che ha visto molti nuovi videogiochi in arrivo.

E se siete fan di Final Fantasy, beh, dovete stare attenti al servizio di streaming di Sony, perché uscirà un titolo del franchise al mese sulla piattaforma.