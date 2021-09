PlayStation Plus: ultimo giorno per riscattare i giochi gratis di agosto

Quello dell’arrivo dei nuovi giochi PlayStation Plus è sempre un momento di gaudio per i videogiocatori su console PlayStation che, armati del loro abbonamento, possono approfittarne per giocare qualcosa di nuovo senza spese aggiuntive.

Solo pochi giorni fa sono stati resi noti a tal proposito i giochi gratis di settembre per PlayStation Plus, con la line-up che coinvolgerà anche Hitman 2, tra le altre produzioni.

Prima di allora, però, vi riportiamo alla mente una cosa fondamentale: la data di oggi è l’ultima utile per riscattare i giochi PlayStation Plus del mese di agosto, che saranno sostituiti da quelli della nuova line-up a partire da martedì.

Questi, vi ricordiamo, includevano:

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Tennis World Tour 2 (PS4)

Hunter’s Arena: Legends (PS4 e PS5)

La line-up PlayStation Plus di agosto 2021

Potete semplicemente accedere a PlayStation Store dalla vostra console o dal vostro browser (se siete su PC) e, con il login attivo sul profilo dove avete il vostro abbonamento PlayStation Plus, procedere a metterli nel carrello per riscattarli, come se fossero dei normali acquisti.

I giochi PS Plus rimangono accessibili senza esborsi, una volta riscattati, fintanto che avrete un abbonamento attivo. Se doveste decidere di disattivare il rinnovo di PS Plus, rimarrebbero comunque associati al vostro account, come un qualsiasi acquisto, ma non sarebbe più possibile eseguirli fino a quando non ci sarà di nuovo un abbonamento attivo.

A proposito di PlayStation Plus, nei giorni scorsi abbiamo ripercorso a ritroso gli ultimi mesi per riflettere su quali siano stati i giochi gratis portati a casa dai giocatori su PlayStation 5: nella lista, che trovate integralmente a questo indirizzo, spicca soprattutto Destruction All-Stars, che come ricorderete doveva essere un gioco di lancio a prezzo pieno, salvo poi essere rinviato e inserito tra i titoli PlayStation Plus.

Non si è trattato del primo cambio di direzione per Sony con il lancio di PS5: dopo il caso di Horizon: Forbidden West, abbiamo riflettuto su questa pratica in un nostro approfondimento, dove abbiamo ripercorso alcune dichiarazioni lato marketing che abbiamo visto nell’industria dei videogiochi, scontratesi poi con le necessità della realtà.