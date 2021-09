PlayStation Now, ecco i giochi di settembre: arriva un JRPG classico

PlayStation Now si aggiorna con i nuovi giochi di settembre, e l’autunno dei giocatori PlayStation comincia con un carico di giochi in streaming niente male.

Il servizio in streaming di PlayStation, che in passato aveva offerto anche titoli molto importanti come Nier Automata, tra i tantissimi, continua ad infoltire la sua offerta.

Già i giochi di agosto erano molto interessanti per gli abbonati, e insieme al titolo di Yoko Taro aveva offerto Undertale e Ghostrunner tra gli altri.

Una piccola anticipazione di quelli che potevano essere i giochi di settembre ve l’avevamo data qualche giorno fa, con la notizia dell’arrivo a scaglioni di una serie molto amata.

Ecco quindi i titoli che si aggiungeranno da settembre alla lista dei giochi in streaming su PlayStation Now, a partire dal 7 settembre, come annunciato dal blog ufficiale.

Tekken 7

Final Fantasy VII

Killing Floor 2

Windbound

Pathfinder Kingmaker: Definitive Edition

Ghost of a Tale

Moonlighter

Per quanto riguarda Tekken 7 e Final Fantasy VII diciamo che c’è poco da aggiungere.

Tekken 7 è l’ultima iterazione dello storico picchiaduro di Bandai Namco, ancora giocatissimo e aggiornato con una certa frequenza. Per quanto riguarda l’altro “sette”, Final Fantasy VII è la versione originale dello storico JRPG, e non il Remake pubblicato di recente da Square Enix.

Per quanto riguarda Killing Floor 2, ecco la descrizione ufficiale:

«I giocatori si calano nell’Europa continentale, invasa da orrendi cloni assetati di sangue chiamati Zed, creati dai malvagi componenti della Horzine Corporation. Modalità cooperativa a 6 giocatori e modalità VS ammazza-Zed a 12 giocatori.»

Windbound invece esordisce proprio nel periodo in cui arriva su PlayStation Now, un interessante avventura dai toni epici:

«Sei Kara, una guerriera rapita da una violenta tempesta lontano dalla tua tribù. Caduta dalla tua barca, in balia delle correnti, vieni gettata dal mare sulle spiagge delle Isole Proibite, un paradiso misterioso. Senza barca, cibo o attrezzi, ma con la determinazione e i mezzi per farcela, scopri le molte risorse di questa splendida isola. Crea strumenti e armi per cacciare e difenderti dalla natura e dalle sue incredibili creature selvagge.»

Tra i titoli c’è anche Pathfinder Kingmaker: Definitive Edition, edizione completa del primo videogioco ispirato al gioco di ruolo Pathfinder, di cui è uscito un seguito proprio di recente (qui trovate la nostra recensione).

Infine Ghost of a Tale e Moonlighter, due produzioni indipendenti di grandissima qualità che vi consigliamo di tenere d’occhio nel caso siate utenti di PlayStation Now.

A meno che, anche voi, come la maggior parte degli utenti PC che utilizzano il servizio non siate fissati solamente con Bloodborne.

Per chiudere altre notizie dal mondo PlayStation. La prima riguarda i videogiochi gratuiti di agosto di PlayStation Plus, vi siete ricordati di scaricarli? Manca giusto qualche ora.

Mentre fate attenzione al prossimo PlayStation Showcase, perché potrebbe esserci a sorpresa anche Square Enix con un’esclusiva importante.