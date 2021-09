PlayStation Plus: quali giochi gratis ha regalato su PS5 dal lancio?

Con l’avvento di PlayStation 5, sappiamo che anche PlayStation Plus ha dovuto adattarsi per iniziare a proporre all’interno della sua Instant Game Collection – la selezione di giochi gratis mensili – anche dei titoli che fossero dedicati proprio alla piattaforma di nuova generazione.

Non è l’unico cambiamento apportato da Sony: già da prima del debutto, ricorderete, venne annunciata la PlayStation Plus Collection, che vuole proporre un catalogo di giochi on demand ai giocatori PS5, tra cui figurano opere come Bloodborne o God of War, da giocarsi in retrocompatibilità.

Ma, da quando il servizio si è aggiornato per l’uscita di PS5, quali sono i giochi per PlayStation 5 che sono stati compresi in PlayStation Plus? Se avete avuto l’abbonamento attivo a novembre 2020 in poi, che titoli avete portato a casa?

PlayStation Plus è disponibile per PS5 e PS4

Proviamo a ripercorrerli per vedere, a quasi un anno dal debutto, come si sta comportando la collezione dei giochi compresi nell’abbonamento per utenti PS Plus.

I giochi gratis PlayStation Plus per PS5 dal lancio

Novembre 2020: Bugsnax

Dicembre 2020: Worms Rumble

Gennaio 2021: Maneater

Febbraio 2021: Destruction All-Stars , Control: Ultimate Edition

, Marzo 2021: Maquette

Aprile 2021: Oddworld: Soulstorm

Maggio 2021: Wreckfest

Giugno 2021: Operation Tango

Luglio 2021: A Plague Tale: Innocence

Agosto 2021: Hunter’s Arena: Legends

Settembre 2021: Overcooked: All you can Eat

Proprio poche ore fa, vi ricordiamo, erano stati annunciati ufficialmente i nomi dei giochi PS Plus di settembre 2021, anche se i leak della scorsa settimana avevano lasciato poco spazio all’immaginazione.

L’altro abbonamento di casa Sony, PlayStation Now, ha recentemente visto il lancio dell’upgrade a 1080p e permette sia di giocare alcuni titoli in streaming, sia di scaricarli sulla propria console da una libreria on demand. Tra questi, figurano sia giochi per PlayStation 4 che giochi delle precedenti generazioni, accessibili perlopiù attraverso il cloud.

PS5, che ha esordito a novembre 2020, è ancora difficile da reperire sul mercato e, a causa della nuova crisi dei semiconduttori, la situazione potrebbe non cambiare troppo anche nel 2022. Poco male, considerando i risultati che sta facendo registrare la console, ormai padrona di diversi record sul mercato.