PlayStation Plus, un gioco gratis di settembre diventa next-gen

A inizio mese, Sony ha annunciato la lineup di nuovi arrivi su PlayStation Plus per il mese di settembre, un mese ricco di novità di un certo livello.

Per quei pochi che non lo sapessero PlayStation Plus è il servizio in abbonamento per i possessori di console PS4 e PS5, che permette di portarsi a casa giochi ogni mese, spazio cloud per i salvataggi e multiplayer online.

I giochi di agosto, tra cui anche un nuovo e interessante battle royale, lasciano spazio a una valanga di nuovi titoli davvero molto interessanti.

Questo mese è infatti il turno di tre nuovi titoli, sebbene a quanto pare uno di questi ha ricevuto una “spinta” lato next-gen davvero interessante.

Stiamo parlando di Hitman 2, che può utilizzare una risoluzione 4K, girare a 60 fotogrammi al secondo e sfruttare il controller DualSense.

Per poterlo giocare dovrete però passare attraverso il launcher di Hitman 3 su PlayStation 5: IO Interactive si è data da fare per rendere possibile la cosa, in maniera del tutto gratuita.

Quello che dovete fare è eseguire Hitman 2 da Hitman 3 attraverso lo starter pack gratuito disponibile sul PS Store.

Ecco, poco sotto, una guida passo dopo passo su come fare (via PushSquare):

Riscatta Hitman 2 dal PS Plus e poi scarica lo Starter Pack di Hitman 3.

Richiedi l’Hitman 3 Access Pass: Hitman 2 Standard (dal PS Store).

Gioca a Hitman 2 attraverso Hitman 3 lanciando lo Starter Pack PS5.

