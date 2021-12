PlayStation Plus, un gioco gratis fa infuriare gli utenti: “è una truffa”

Che uno dei giochi inclusi su PlayStation Plus per il mese di dicembre fosse destinato a creare polemiche è diventato evidente fin da quando è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Sony, dato che un titolo gratis sarà disponibile solo in una versione monca.

Stiamo parlando di Godfall, il titolo scelto per rappresentare PS5 nella nuova selezione gratis di PlayStation Plus, che però sarà disponibile soltanto nella Challenger Edition, ovvero senza la campagna.

Non appena è diventato evidente che questa edizione non era affatto ciò che i fan speravano, le polemiche si sono accese rapidamente sul web, infiammando il dibattito e gli animi più caldi sullo stato del servizio.

Stevivor ha infatti segnalato molti dei commenti che hanno iniziato a circolare sul forum Reddit dedicato a PlayStation Plus, attualmente invaso da abbonati scontenti.

Un post in particolare ha però attirato l’attenzione, dimostrandosi anche molto popolare: l’utente adamquigley non ha infatti usato mezzi termini per discutere quanto accaduto nel caso Godfall.

Per il giocatore iscritto a PlayStation Plus, l’inserimento di Godfall in questa modalità «non dovrebbe essere legale»: viene infatti sottolineato che una delle principali attrattive dell’abbonamento è proprio la presenza, ogni mese, di un videogioco disponibile su PS5.

Ebbene, Godfall Challenger Edition non dovrebbe essere considerabile un gioco completo vero e proprio, trattandosi di un’edizione con i soli contenuti endgame: una strategia che, secondo il fan, sarebbe ai limiti della legalità e da considerarsi come «l’arte della truffa».

Gli utenti hanno sottolineato che non è la prima volta che PlayStation Plus si rende protagonista dell’inserimento di giochi gratis dai contenuti poco chiari: basti pensare all’edizione di Drive Club che offriva ben pochi contenuti o, rimanendo in tempi più recenti, al caso Final Fantasy VII Remake, con l’upgrade a Intergrade non disponibile soltanto per gli utenti che l’hanno riscattato nell’abbonamento.

Allo stesso tempo, c’è però chi ha voluto difendere Sony, sottolineando che la colpa è degli sviluppatori di Godfall che hanno deciso di offrire questa versione, probabilmente sperando di aumentare gli incassi dell’edizione completa.

In un nostro speciale anche noi abbiamo voluto dire la nostra su questa spiacevole situazione, sottolineando come PlayStation Plus deve, in ogni caso, decidere che cosa vuole fare da grande, pena l’inevitabile perdita di abbonati.

Curiosamente, la stessa identica versione sarà regalata anche su Epic Games Store, confermando che con molta probabilità la decisione non sia stata di Sony.

Ad alimentare ulteriormente la rabbia dei giocatori ci ha pensato anche l’annuncio arrivato in queste ore di Sony: gli utenti asiatici potranno scaricare gratuitamente un altro importante gioco gratis.