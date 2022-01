PlayStation Plus, ultimo giorno disponibile per scaricare 6 giochi gratis

Il 4 gennaio 2022 saranno ufficialmente disponibili i nuovi regali di PlayStation Plus, che saranno anche i primi in regalo per il 2022: questo significa che oggi è l’ultimo giorno per poter scaricare i giochi gratis di dicembre.

Ricordiamo che dopo aver riscattato i titoli di PlayStation Plus resteranno vostri per sempre, a patto naturalmente di essere ancora iscritti al servizio in abbonamento: di conseguenza, anche riscattandoli solamente oggi potrete scaricarli quando vorrete.

C’è da dire che la selezione di dicembre ha causato forti polemiche tra i fan: uno dei giochi gratis è stato addirittura definito «una truffa», mentre un’altra produzione ha reso disponibile l’upgrade solo a pagamento.

Una situazione simile a quanto accadde in passato con Final Fantasy VII Remake, che nel frattempo ci ha ripensato e ha offerto gratis l’aggiornamento PS5 anche agli utenti PS Plus.

Comunque la pensiate sull’argomento, si tratta in ogni caso dell’ultima occasione che avete a disposizione per poter scaricare non solo i giochi gratis di dicembre, ma anche i 3 titoli bonus per PlayStation VR.

A partire dal 4 gennaio, ovvero la giornata di domani, saranno infatti già disponibili per il download i nuovi giochi gratis di gennaio, facendo terminare ufficialmente la promozione di PS VR e sostituendo gli ultimi omaggi di PlayStation Plus.

Di seguito vi riproporremo dunque tutti i link dei giochi gratis di PlayStation Plus, così da poterli riscattare facilmente anche tramite il vostro browser:

Qualora non li abbiate ancora riscattati, di seguito troverete anche i giochi gratis per PlayStation VR, che a breve non saranno più disponibili:

I giochi gratis di gennaio 2022 saranno decisamente interessanti per tutti i fan abbonati: qualora ve li siate persi, di seguito troverete la lista completa dei titoli scaricabili da domani.

PS Store ha inoltre messo a disposizione un nuovo gioco in regalo per festeggiare il 2022, ma avete solo poche settimane di tempo per riscattarlo.