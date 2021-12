PlayStation Plus, dopo il “gioco truffa” è polemica su un nuovo gioco gratis

Ormai è possibile affermare che la line-up di PlayStation Plus per il mese di dicembre pare che non stia riuscendo a soddisfare pienamente gli utenti iscritti, a causa delle versioni inserite all’interno del catalogo.

Ricordiamo infatti che l’annuncio dei nuovi giochi gratuiti di PlayStation Plus è stato seguito da numerose polemiche da parte degli utenti, che si sono lamentati di un gioco in particolare.

Stiamo parlando di Godfall Challenger Edition, una versione del titolo con i soli contenuti endgame e senza la campagna: l’operazione ha fatto infuriare gli utenti, che l’hanno definita «una truffa».

Proprio pochi minuti fa sono comunque stati resi disponibili per il download i nuovi giochi gratuiti: la disponibilità dei titoli ha però portato una nuova conferma su un altro gioco particolarmente atteso, che ha provocato una nuova ondata di frustrazione.

Gli utenti hanno infatti impiegato ben poco tempo per rendersi conto che la versione di Mortal Shell inclusa con PlayStation Plus non è la Enhanced Edition, ma la versione base del titolo, senza la possibilità di effettuare un upgrade normalmente gratuito.

Ricordiamo che la Enhanced Edition non è altro che un semplice miglioramento grafico del soulslike: la nuova edizione garantisce infatti un gameplay costante a 60fps e la possibilità di accedere alle texture ultra e la risoluzione in 4K.

Tuttavia, gli utenti che riscatteranno Mortal Shell su PlayStation Plus non avranno la possibilità di poter aggiornare gratis la propria versione del titolo, potendo semplicemente utilizzare la versione precedente.

La conferma è arrivata direttamente dagli sviluppatori del soulslike con un post su Twitter, che hanno chiarito come l’unica versione inclusa su PlayStation Plus è proprio la semplice versione base:

Hey Darin, to clarify the version of Mortal Shell that ships on PS+ will only be the original PS4 edition (non-enhanced) which is also playable on PS5 via backward compatibility. — Mortal Shell (@MortalShellGame) December 6, 2021

Se gli utenti vorranno invece accedere agli upgrade grafici, sarà necessario spendere 29.99€, ovvero la stessa cifra proposta per il titolo senza alcun tipo di sconto.

Si tratta di una decisione controversa che sta, comprensibilmente, facendo alterare non poco i fan della community, al momento divisa con chi se la prende con gli sviluppatori e chi contro la stessa Sony: del resto, una situazione simile era già successa recentemente con Final Fantasy VII Remake.

In un nostro speciale abbiamo parlato proprio della confusione fatta da PlayStation Plus non solo in questo caso, ma anche nel corso dei precedenti mesi: se non vorrà fare i conti con la rabbia degli utenti e una potenziale perdita corposa di iscritti, con molta probabilità qualcosa dovrà cambiare il prima possibile.